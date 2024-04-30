Anitta vai cantar com Madonna no megashow em Copacabana, afirma O Globo

Anitta e Madonna gravaram juntas em 2019 Crédito: Reprodução/ Instagram @anitta

A cantora Anitta vai subir no palco da Celebration Tour da Madonna, no sábado (04) em Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista de O Globo, João Paulo Saconi.

A ideia é que Anitta faça uma participação especial durante a canção 'Faz Gostoso', colaboração feita pelas duas em 2019. Elas nunca teriam performado juntas ao vivo. O jornalista afirmou que Madonna e Anitta poderiam até cantar mais uma música juntas no megashow, se tudo ocorrer bem.

João disse que um dos desafios da aparição surpresa de Anitta no show da Madonna é a questão logística. A brasileira tem alguns compromissos nos Estados Unidos e um deles é o Met Gala, previsto para acontecer na próxima segunda (06), em Nova York.