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Madonna e equipe ocupam até 90 quartos do Copacabana Palace

Será muito difícil que algum fã consiga chegar perto de Madonna no Copacabana Palace.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 10:24

Será muito difícil que algum fã consiga chegar perto de Madonna no Copacabana Palace. Isso porque o hotel mais famoso do Rio de Janeiro tem feito um esquema todo especial para preservar a privacidade da artista, que vai se apresentar no próximo sábado (4), na praia.
Tapumes foram colocados para cobrir a piscina para que ninguém possa registrar imagens da rainha do pop. Do Chopin, prédio que fica ao lado, não é mais possível ter uma visão completa do espaço de lazer.
Copacabana Palace, hotel tradicional do Rio de Janeiro
Copacabana Palace, hotel tradicional do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação: site oficial da Belmond/Copacabana Palace
Além disso, a cantora e sua equipe têm cerca de 90 quartos à disposição, e o acesso foi totalmente restrito a novos hóspedes. Enquanto isso, fãs se aglomeram na porta do hotel para tentar ver um aceno da artista.
Apenas os profissionais da equipe e funcionários do hotel circulam pelas dependências. Os restaurantes do Copacabana Palace também estão fechados para visitantes.
Madonna trouxe quatro de seus seis filhos com ela. São eles, David, Mercy, Stell e Stere.
A cantora está hospedada na suíte mais cara do hotel. A Penthouse Suite Ocean View, ou suíte cobertura com vista ao oceano, está voltada para a praia que receberá o show aberto da cantora e, ao todo, tem 104 m², tamanho de um apartamento confortável de três quartos. A suíte, no entanto, tem uma única cama king e recebe no máximo duas pessoas.
Madonna está hospedada no Copacabana Palace
Madonna está hospedada no Copacabana Palace Crédito: Reuters/Folhapress
Se hospedar no mesmo quarto que a cantora, é claro, não é barato. O preço para passar duas noites na cobertura gira em torno de R$ 42 mil, e Madonna, que chegou nesta segunda (29) ao Brasil, deve passar ao menos seis dias no hotel, até show no próximo sábado.

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