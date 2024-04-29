Fã de Madonna viraliza ao postar imagem de show de 1990 e pedir ingresso VIP

Cantora fará apresentação de graça em Copacabana no sábado para um público que pode chegar a 1,5 milhão de pessoas
Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 15:51

Imagens de Marco Coelho, fã da cantora Madonna Crédito: Marco Coelho no X
Um fã da cantora Madonna viralizou nas redes sociais após publicar uma foto em que ele aparece na plateia da turnê "Blond Ambition", série de shows que a artista realizou em 1990 para promover o álbum "Like a Prayer".
A publicação foi feita para ele convencer o Itaú a concedê-lo um ingresso na área VIP do show que ela fará na praia de Copacabana no próximo sábado (4). O banco está escolhendo para ocupar o espaço fãs da cantora que mostram nas redes sociais sua dedicação à artista.
"Caríssimo @Itaú , venho por meio desse post pedir como representante sênior e contemporâneo de Madonna que vocês me convidem pra área Vip, pois aos 29 encarei bravamente a multidão pra ver a rainha de perto na Blond Ambition Tour em Londres, já hoje aos 63, não tenho como encarar", escreveu Marco Coelho, nas redes sociais.
A mensagem caiu nas graças dos internautas e já tem 30 mil curtidas no X, antigo Twitter. O jatinho que trouxe a cantora chegou na manhã desta segunda-feira (29) no aeroporto do Galão, no Rio de Janeiro.
A artista vai fazer um show de graça na praia de Copacabana no próximo sábado (4). Ela não teve contato com fãs e foi direto para o Copacabana Palace.
Fãs de Madonna já monitoravam o voo pelas redes sociais. Tanto que o nome dela ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Veja Também

Madonna chega ao Rio para show em Copacabana

Belo detalha crise no casamento com Gracyanne, mas dá pista: 'Onde há amor, há esperança'

Galisteu tieta Meryl Streep e Nicole Kidman em evento nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Madonna
Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

