No Brasil

Madonna chega ao Rio para show em Copacabana

Cantora desembarcou no Galeão na manhã desta segunda (29)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 11:54

Palco de Madonna em Copacabana será 2 vezes maior do que o utilizado na turnê mundial Crédito: Reuters/Folhapress e Felix Averbug/Folhapress
O jatinho que trouxe a cantora Madonna chegou na manhã desta segunda-feira (29) no aeroporto do Galão, no Rio de Janeiro.
A artista vai fazer um show de graça na praia de Copacabana no próximo sábado (4). A cantora não teve contato com fãs e foi direto para o Copacabana Palace.
Fãs de Madonna já monitoravam o voo pelas redes sociais. Tanto que o nome dela ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).
A Globo fará a transmissão do show da cantora Madonna. A emissora vendeu três cotas de patrocínio para a exibição em TV aberta e outras plataformas.
O F5 teve acesso ao pacote comercial. Cada cota foi negociada por cerca de R$ 17 milhões. A prioridade de negociação foi com os patrocinadores do show.
Ao todo, a emissora já arrecadou R$ 51 milhões, o que cobre os custos de produção e ainda traz lucro para a empresa. O valor, vale ressaltar, não contabiliza possíveis descontos dados em negociações deste tipo.

Veja Também

Madonna chega nesta segunda ao Brasil? Tudo o que sabemos

Madonna no Rio: 270 toneladas de estrutura, 200 pessoas de equipe, palco de 24 metros e mais

Decreto aprovado na Câmara Municipal torna Madonna cidadã carioca honorária

