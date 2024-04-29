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Ela vem?

Madonna chega nesta segunda ao Brasil? Tudo o que sabemos

O avião de Madonna deve pousar ainda nesta segunda-feira (29) em solo brasileiro, segundo a TV Globo.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 11:12

Show de Madonna foi confirmado nesta quinta-feira (21)
Show de Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
O avião de Madonna deve pousar ainda nesta segunda-feira (29) em solo brasileiro, segundo a TV Globo.
Informação foi divulgada no Bom Dia Brasil. Segundo o programa, o avião com os materiais do show já chegou, e Madonna deve aterrissar ainda nesta segunda. Ela se apresenta na praia de Copacabana no próximo sábado (4).
Fãs estão rastreando um suposto avião particular da cantora. Segundo as informações divulgadas no X, a aeronave já está no espaço aéreo brasileiro. Um outro avião, com os dançarinos e parte da equipe da cantora, teria aterrissado no Rio de Janeiro nesta madrugada.

MEGA SHOW

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.
Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem Prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs -incluindo o Diplo. Show de Madonna começa às 21h45, com 2h de duração.
Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. "Nós somos o anfitrião desse grande evento. A gente tem a alegria de receber a diva pop na cidade. É o nosso dever deixar a cidade com a melhor qualidade possível, haja vista que o mundo está falando desse encerramento da turnê de 40 anos da Madonna no Rio de Janeiro", diz Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a Splash.
Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto começa hoje e vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias. A "operação" também conta com uma linha especial de ônibus que sairá do Terminal Gentileza até Copacabana, via Aterro do Flamengo. O desembarque será feito na avenida Princesa Isabel. Horários: a partir das 13h até 4h.

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