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Cheio da grana

Paulo André já possui três imóveis no ES, avaliados em mais de 5 milhões

Ele comprou um imóvel de 3,5 milhões no ano passado. Esse ano, o atleta comprou um de 1,3 milhões e outro de 440 mil reais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 19:17

Paulo André compartilha fotos em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos
Paulo André comprou três apartamentos Crédito: Instagram/@iampauloandre
O velocista Paulo André, que é vice-campeão do BBB 22, comprou um imóvel de R$ 1,3 milhão, de três quartos, na Praia da Costa, como uma forma de investimento, e outro de R$ 440 mil para o filho. A informação foi publicada pelo jornal Extra. No ano passado, ele adquiriu um imóvel de luxo avaliado em 3,5 milhões de reais, no condomínio Taj Home Resort, mesmo condomínio onde Zezé Di Camargo também comprou um apartamento.
Na época, em conversa com o corretor das negociações, Joceandro Xavier, a equipe de HZ descobriu que o prédio terá 50 andares e que o atleta adquiriu o 39°. "Ele queria um espaço que reservasse conforto, para poder receber bem seus familiares", destacou Joceandro. "Paulo deu um pouco mais de R$ 1 milhão de sinal e deve pagar o restante parcelado", complementa.  
Além disso, o imóvel ainda inclui um beach club exclusivo, quadras poliesportivas, quadras de tênis, quadra de squash, SPA, spinning, academia, brinquedoteca, adega, piscina com mais de mil metros quadrados, piscina indoor aquecida para natação, beach tennis, sala de massagem privativa e um luxuoso SPA com sauna úmida ou seca.

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