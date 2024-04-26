Paulo André já possui três imóveis no ES, avaliados em mais de 5 milhões

O velocista Paulo André, que é vice-campeão do BBB 22, comprou um imóvel de R$ 1,3 milhão, de três quartos, na Praia da Costa, como uma forma de investimento, e outro de R$ 440 mil para o filho. A informação foi publicada pelo jornal Extra. No ano passado, ele adquiriu um imóvel de luxo avaliado em 3,5 milhões de reais, no condomínio Taj Home Resort, mesmo condomínio onde Zezé Di Camargo também comprou um apartamento.