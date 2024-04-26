Capixaba Arthur Picoli, do BBB 21, pede Ivy, do BBB 20, em namoro

O amor está no ar! O capixaba e ex-BBB 21 Arthur Picoli começou a namorar com a ex-BBB 20 Ivy Moraes. O casal assumiu o romance na quinta-feira (25), no aniversário de 32 anos da mineira.

Os rumores começaram desde a primeira aparição dos dois em um cruzeiro no final do mês passado. Na época, o jornalista Lucas Pasin noticiou que os ex-BBBs estavam juntos.

Arthur Picoli e Ivy Moraes Crédito: Divulgação / Instagram

O namoro foi assumido nas redes sociais durante a comemoração do aniversário da ex-sister na Praia do Amor, em Pipa, no Rio Grande do Norte.

Ao gshow, o capixaba contou que pediu Ivy em namoro com um buquê de rosas vermelhas. A ideia surgiu após Arthur ter sido convidado para o aniversário dela.

"Rapaz, ela inventou de me chamar pra eu passar o aniversário com ela. Eu vim. Aí, romântico que sou, eu chamei ela pra ir jantar no restaurante do hotel, aí lá em cima, eu pedi essa coisa maravilhosa (em namoro). E ela quis! Aí, meu amigo, é só alegria", detalhou. O novo amor rendeu até uma tatuagem no braço do ex-brother.