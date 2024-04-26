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Luto

Morre Anderson Leonardo, do grupo Molejo, aos 51 anos

Cantor não resistiu às complicações de um câncer inguinal. Anderson era casado com Paula Cardoso e deixa quatro filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 14:57

Anderson Leonardo, do Molejo, está internado com embolia pulmonar
Anderson Leonardo, do grupo Molejo, estava internado. Crédito: Instagram/ @cantorandersonleonardo
O cantor do grupo Molejo, Anderson Leonardo, morreu aos 51 anos nesta sexta-feira (26). O vocalista teve uma piora no quadro  de saúde por complicações de um câncer inguinal. Nas redes sociais, a assessoria da banda confirmou a morte do integrante e disse que Anderson “será sempre lembrado”.
“Nosso guerreiro Anderson Leonardo, lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao Molejo. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos.

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