Embolia pulmonar: entenda a doença que levou Anderson, do Molejo, a ser internado

Anderson Leonardo, do Molejo, está internado com embolia pulmonar Crédito: Instagram@cantorandersonleonardo

Voltando à doença de Anderson, HZ conversou com a pneumologista Cilea Martins, credenciada da Unimed, para saber o que é embolia pulmonar, quais suas causas, sintomas e como se prevenir e o tratamento.

"A embolia pulmonar consiste na formação de coágulos, um sangue talhado que se espalha pelo corpo e, a maioria das vezes, está relacionada a pessoas muito acamadas ou muito tempo paradas por conta de cirurgias ortopédicas", afirmou a especialista, citando também outros casos em que é comum a ocorrência da doença.

"Pacientes fumantes, ou ex-fumantes, submetidos a cirurgias também tem predisposição. Há o caso de pessoas com arritmia cardíaca, que sofreram infartos ou mesmo possuem insuficiência cardíaca. São formados pequenos trombos (coágulos) que vão sendo soltos no sangue, fazendo vários tipos de embolia. O AVC (acidente vascular cerebral), por exemplo, é um quadro embólico. No caso da embolia pulmonar, é a alteração da estrutura do sangue. Ele se torna mais grosso, espesso, coagula e vai se distribuindo pelo corpo", explica, dizendo que a doença não é primária no pulmão.

"Ela não acontece no pulmão. Os coágulos chegam até esse órgão. A doença também pode vir a partir de varizes dos membros inferiores, com pessoas que ficam muito tempo paradas. Quem viaja e fica muito sentado tem maior tendência a fazer quadros embólicos. O que vai favorecer a doença é o sangue parado nas veias, que pode levar a uma trombose venosa profunda das pernas, levando à embolia". Em tempo: no caso da embolia pulmonar, as artérias do pulmão são obstruídas.

A médica também cita que pacientes acometidos pela Covid-19 - que é uma doença embólica - estão predispostos a contrair embolia, assim como mulheres grávidas que fizeram uso de anticoncepcionais por um longo período e indivíduos com câncer, como o caso de Anderson, diagnosticado com um tumor na região da virilha em outubro de 2022.

SINTOMAS

Cilea explica os principais sintomas da embolia, quando ela é pulmonar. "Há falta de ar, a pessoa fica com as mãos e os lábios roxos (cianose), e pode haver dor torácica, o que pode levar a um enfarto no pulmão e a um derrame pleural (quando há um acúmulo excessivo de líquido entre as pleuras). Às vezes, o paciente nunca apresentou nenhuma doença pulmonar. Há um forte desconforto respiratório, dor e sensação de cansaço. A primeira conduta é procurar um pronto-socorro, pois é uma doença de urgência. Não há uma idade específica para ser acometido pela embolia pulmonar, que pode afetar até os mais jovens".

Falta de ar, mãos e os lábios roxos (cianose), e dor torácica estão entre os sintomas da embolia pulmonar Crédito: Shutterstock

Segundo a pneumologista, somente um especialista pode fornecer um diagnóstico preciso. "Para descobrir se o paciente tem a doença, podemos fazer o Dímero (exame responsável por identificar alterações de formação de coágulo no sangue). Há também o exame mais importante, a Angiotomografia de Tórax. Se o paciente não tiver recursos, é preciso, pelo menos, fazer uma tomografia de tórax com contraste iodado. Se a pessoa apresentar falha de enchimento nos vasos, é típico de embolia pulmonar", enfatiza.

Cilea Martins explicou a HZ como é feito o tratamento da embolia pulmonar. "Normalmente usamos remédios anticoagulantes, em torno de seis a nove meses. Algumas pessoas têm tromboembolismo crônico. Elas precisarão tomar anticoagulantes para o resto da vida e precisam ser acompanhados por um angiologista para saber se será necessário fazer um procedimento cirúrgico".

A especialista também deu dicas de como se prevenir da embolia pulmonar, que pode levar à morte. "É uma doença totalmente preventiva. Se o paciente tem varizes, é necessário fazer cirurgia e se for uma pessoa acamada, é preciso aplicar a enoxaparina injetável na barriga, para evitar um quadro trombótico. Quem possui doença autoimune, precisa tomar anticoagulantes. Portadores de arritmias graves precisam ter acompanhamento com o cardiologista", adianta a médica, dizendo que também há formas simples de evitar a doença.