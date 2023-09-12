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Alteração

Vital 2023: Tiee substitui o Molejo no camarote do Gordinho

Com hospitalização de Anderson, grupo carioca cancelou apresentação no evento capixaba
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 14:34

O Cantor Tiee
O cantor Tiee será atração do sábado (16), no Camarote Gordinho Crédito: Instagram/ @tieeoficial
Faltando três dias para o Vital 2023, o Camarote do Gordinho teve mudança em sua programação. O grupo Molejo, que seria atração do espaço no sábado (16), cancelou sua apresentação no evento por conta da internação de Anderson Leonardo, vocalista do grupo.
Anderson foi diagnosticado com embolia pulmonar e está internado desde o último fim de semana. "Após uma revisão médica e novos exames, foi constatado uma embolia pulmonar, mais uma vez contamos com as orações e apoio dos amigos, fãs e contratantes", informa a nota do grupo.
Para o lugar do Molejo, a organização do Camarote do Gordinho escalou o pagodeiro Tiee. "Os clientes que desejarem a devolução de ingressos deverão solicitá-los até o dia 14 de setembro de 2023 (quinta feira), às 18 horas, pelo site lebillet.com.br", diz nota da assessoria do Vital.

ABADÁS

Nesta terça-feira (12), começou a entrega dos abadás. Desde o meio-dia, as camisas estão sendo entregues aos foliões que compraram combos: camarote + bloco ou dois dias de um mesmo setor. Já na abertura, o espaço da antiga Lojas Americanas, no 1º piso do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, registra filas.
Os interessados em curtir a festa devem ficar atentos pois existem setores com dias esgotados. Confira abaixo onde comprar, atrações e detalhes das vendas.
  • ENTREGA DE ABADÁS - VITAL 2023
  • Quando: de terça (12) a sexta (15)
  • Horário: Terça, Quarta e Quinta-Feira (de 12 a 14/09), das 12h às 21h, e Sexta-Feira (15/09) das 12h às 18h.
  • Onde: Shopping Vitória - 1º piso atrás da Praça Central

SERVIÇO:

INGRESSOS:

  • Onde comprar: no site lebillet.com.br

  • BLOCO:
  • Atrações: Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana (SEXTA) / Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada (SÁBADO)
  • Combo e sexta esgotados
  • Sábado: R$ 210 (4º lote/meia)

  • ARQUIBANCADA:
  • Combo a R$ 80 (1º lote/único)
  • Sexta, R$ 50 (1º lote/meia)
  • Sábado, R$ 50 (1º lote/meia)

  • CAMAROTE FERVÔ
  • Atrações: Alinne Rosa, Babado Novo (SEXTA) / Lexa (SÁBADO)
  • Combo (sexta + sábado): R$ 360 (3º lote/único)
  • Para cada dia, o valor só do camarote é de R$ 190 (3º lote/meia)

  • CAMAROTE NA VISTA
  • Atrações: É O Tchan (SEXTA) / Jammil e os DJs da Arca de Noé (SÁBADO)
  • Combo (sexta + sábado): R$ 460 (6º lote/único)
  • Para cada dia, o valor só do camarote é de R$ 240 (6º lote/meia)

  • CAMAROTE BLOCO DO BERO
  • Atrações: DJ Kvsh (SEXTA) / Naldo (SÁBADO)
  • Combo (sexta + sábado): R$ 320 (2º lote/único)
  • Para sexta, o valor só do camarote é de R$ 220 (4º lote/meia)
  • Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 160 (2º lote/meia)

  • CAMAROTE GORDINHO
  • Atrações: Parangolé (SEXTA) / Tiee (SÁBADO)
  • Combo (sexta + sábado): R$ 320 (2º lote/único)
  • Para sexta, o valor só do camarote é de R$ 190 (3º lote/meia)
  • Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 170 (2º lote/meia)

  • CAMAROTE SACADA DA PINK
  • Combo (sexta + sábado): R$ 240 (1º lote/único)
  • Para cada dia, o valor só do camarote é de R$ 130 (1º lote/meia)

  • CAMAROTE BARLAVENTO
  • Combo (sexta + sábado): R$ 260 (2º lote/único)
  • Para sexta, esgotado
  • Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 130 (1º lote/meia)

  • *Valores sujeitos a alterações

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