Vital 2023: Tiee substitui o Molejo no camarote do Gordinho

O cantor Tiee será atração do sábado (16), no Camarote Gordinho Crédito: Instagram/ @tieeoficial

Faltando três dias para o Vital 2023, o Camarote do Gordinho teve mudança em sua programação. O grupo Molejo, que seria atração do espaço no sábado (16), cancelou sua apresentação no evento por conta da internação de Anderson Leonardo, vocalista do grupo.

Para o lugar do Molejo, a organização do Camarote do Gordinho escalou o pagodeiro Tiee. "Os clientes que desejarem a devolução de ingressos deverão solicitá-los até o dia 14 de setembro de 2023 (quinta feira), às 18 horas, pelo site lebillet.com.br", diz nota da assessoria do Vital.

ABADÁS

Nesta terça-feira (12), começou a entrega dos abadás. Desde o meio-dia, as camisas estão sendo entregues aos foliões que compraram combos: camarote + bloco ou dois dias de um mesmo setor. Já na abertura, o espaço da antiga Lojas Americanas, no 1º piso do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, registra filas.

Os interessados em curtir a festa devem ficar atentos pois existem setores com dias esgotados. Confira abaixo onde comprar, atrações e detalhes das vendas.

ENTREGA DE ABADÁS - VITAL 2023

Quando: de terça (12) a sexta (15)



de terça (12) a sexta (15) Horário: Terça, Quarta e Quinta-Feira (de 12 a 14/09), das 12h às 21h, e Sexta-Feira (15/09) das 12h às 18h.



Terça, Quarta e Quinta-Feira (de 12 a 14/09), das 12h às 21h, e Sexta-Feira (15/09) das 12h às 18h. Onde: Shopping Vitória - 1º piso atrás da Praça Central



SERVIÇO:

INGRESSOS: