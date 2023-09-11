Vital 2023: abadás começam a ser entregues nesta terça-feira (12)

Fila para retirada dos abadás do Vital 2022, no Shopping Vitória. Em 2023, a entrega será no espaço onde ficava a Americanas Crédito: Ana Julia Teixeira/Assessoria de MKT da LP

O Vital 2023 começa na sexta-feira (15) e a preparação para muitos já se inicia nesta terça (12). Tudo porque os foliões que adquiriram seus ingressos poderão retirar os abadás. A entrega acontece no espaço da antiga Lojas Americanas, no 1º piso do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, durante o horário normal de funcionamento do centro comercial.

Mas vale ressaltar que não é todo mundo que está liberado a pegar abadás na terça (12). Segundo a organização, no dia 12, serão entregues os abadás para as pessoas que adquiriram combos: camarote + bloco ou dois dias de um mesmo setor. É necessário que esteja identificado no ingresso que ele é combo.

Na quarta-feira (13), serão entregues os abadás individuais, para todos aqueles que compraram por dia. Nos dias 14 e 15, quinta e sexta-feira, serão entregues todos os abadás para quem não puder ir na terça ou quarta-feira.

De acordo com a organização, mais de 80% dos ingressos de todo o evento já foram vendidos. Serão aproximadamente 25 mil foliões em quatro dias de entrega.

O Vital começa na sexta-feira (15) com Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana. No sábado (16), será a vez de Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada comandarem o carnaval fora de época, que acontece no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste.

O agito acontece, também, nos camarotes - que são setores diferentes do bloco - e onde vários artistas vão tocar exclusivamente.

CUSTOMIZAÇÃO

Para quem quer curtir a festa com estilo, o Shopping Vitória terá também no espaço de entrega dos abadás uma área de customização. Os clientes podem soltar a criatividade e transformar os abadás em looks incríveis com diferentes cortes e aplicações de brilhos, lantejoulas e rendas. Para a composição do visual, os acessórios de cabeça, confeccionados por Karin Pacheco, estarão disponíveis em diversas opções e cores.

O horário de funcionamento do espaço de entrega e customização dos abadás será das 12h às 21h, com exceção da sexta-feira (15), que vai funcionar das 12h às 18h.

SERVIÇO:

ENTREGA DE ABADÁS - VITAL 2023

Quando: de terça (12) a sexta (15)



de terça (12) a sexta (15) Horário: Terça, Quarta e Quinta-Feira (de 12 a 14/09), das 12h às 21h, e Sexta-Feira (15/09) das 12h às 18h.



Terça, Quarta e Quinta-Feira (de 12 a 14/09), das 12h às 21h, e Sexta-Feira (15/09) das 12h às 18h. Onde: Shopping Vitória - 1º piso atrás da Praça Central



INGRESSOS: