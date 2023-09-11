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Preparativos

Vital 2023: abadás começam a ser entregues nesta terça-feira (12)

Entregas acontecem até sexta-feira (15), em espaço no Shopping Vitória. Confira o cronograma de distribuição
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 19:23

Fila para retirada dos abadás do Vital 2022, no Shopping Vitória
Fila para retirada dos abadás do Vital 2022, no Shopping Vitória. Em 2023, a entrega será no espaço onde ficava a Americanas Crédito: Ana Julia Teixeira/Assessoria de MKT da LP
O Vital 2023 começa na sexta-feira (15) e a preparação para muitos já se inicia nesta terça (12). Tudo porque os foliões que adquiriram seus ingressos poderão retirar os abadás. A entrega acontece no espaço da antiga Lojas Americanas, no 1º piso do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, durante o horário normal de funcionamento do centro comercial.
Mas vale ressaltar que não é todo mundo que está liberado a pegar abadás na terça (12). Segundo a organização, no dia 12, serão entregues os abadás para as pessoas que adquiriram combos: camarote + bloco ou dois dias de um mesmo setor. É necessário que esteja identificado no ingresso que ele é combo.
Na quarta-feira (13), serão entregues os abadás individuais, para todos aqueles que compraram por dia. Nos dias 14 e 15, quinta e sexta-feira, serão entregues todos os abadás para quem não puder ir na terça ou quarta-feira.
De acordo com a organização, mais de 80% dos ingressos de todo o evento já foram vendidos. Serão aproximadamente 25 mil foliões em quatro dias de entrega.
O Vital começa na sexta-feira (15) com Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana. No sábado (16), será a vez de Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada comandarem o carnaval fora de época, que acontece no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste.
O agito acontece, também, nos camarotes - que são setores diferentes do bloco - e onde vários artistas vão tocar exclusivamente.

CUSTOMIZAÇÃO

Para quem quer curtir a festa com estilo, o Shopping Vitória terá também no espaço de entrega dos abadás uma área de customização. Os clientes podem soltar a criatividade e transformar os abadás em looks incríveis com diferentes cortes e aplicações de brilhos, lantejoulas e rendas. Para a composição do visual, os acessórios de cabeça, confeccionados por Karin Pacheco, estarão disponíveis em diversas opções e cores.
O horário de funcionamento do espaço de entrega e customização dos abadás será das 12h às 21h, com exceção da sexta-feira (15), que vai funcionar das 12h às 18h.

SERVIÇO:

  • ENTREGA DE ABADÁS - VITAL 2023
  • Quando: de terça (12) a sexta (15)
  • Horário: Terça, Quarta e Quinta-Feira (de 12 a 14/09), das 12h às 21h, e Sexta-Feira (15/09) das 12h às 18h.
  • Onde: Shopping Vitória - 1º piso atrás da Praça Central

INGRESSOS:

  • Onde comprar: no site lebillet.com.br

  • BLOCO:
  • Atrações: Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana (SEXTA) / Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada (SÁBADO)
  • Combo e sexta esgotados
  • Sábado: R$ 210 (4º lote/meia)

  • ARQUIBANCADA:
  • Combo a R$ 80 (1º lote/único)
  • Sexta, R$ 50 (1º lote/meia)
  • Sábado, R$ 50 (1º lote/meia)

  • CAMAROTE FERVÔ
  • Atrações: Alinne Rosa, Babado Novo (SEXTA) / Lexa (SÁBADO)
  • Combo (sexta + sábado): R$ 360 (3º lote/único)
  • Para cada dia, o valor só do camarote é de R$ 190 (3º lote/meia)

  • CAMAROTE NA VISTA
  • Atrações: É O Tchan (SEXTA) / Jammil e os DJs da Arca de Noé (SÁBADO)
  • Combo (sexta + sábado): R$ 460 (6º lote/único)
  • Para cada dia, o valor só do camarote é de R$ 240 (6º lote/meia)

  • CAMAROTE BLOCO DO BERO
  • Atrações: DJ Kvsh (SEXTA) / Naldo (SÁBADO)
  • Combo (sexta + sábado): R$ 320 (2º lote/único)
  • Para sexta, o valor só do camarote é de R$ 220 (4º lote/meia)
  • Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 160 (2º lote/meia)

  • CAMAROTE GORDINHO
  • Atrações: Parangolé (SEXTA) / Tiee (SÁBADO)
  • Combo (sexta + sábado): R$ 320 (2º lote/único)
  • Para sexta, o valor só do camarote é de R$ 190 (3º lote/meia)
  • Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 170 (2º lote/meia)

  • CAMAROTE SACADA DA PINK
  • Combo (sexta + sábado): R$ 240 (1º lote/único)
  • Para cada dia, o valor só do camarote é de R$ 130 (1º lote/meia)

  • CAMAROTE BARLAVENTO
  • Combo (sexta + sábado): R$ 260 (2º lote/único)
  • Para sexta, esgotado
  • Para sábado, o valor só do camarote é de R$ 130 (1º lote/meia)

  • *Valores sujeitos a alterações

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