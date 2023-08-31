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Vital 2023 anuncia pulseiras eletrônicas e camarotes cobertos

Segundo organização, conflitos de sons entre camarotes serão corrigidos. Anúncios foram feitos durante coletiva na Rede Gazeta
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 19:18

Vital 2022 realizado no Sambão do Povo
Vital 2022 realizado no Sambão do Povo Crédito: Instagram/@vemvital
Faltam 15 dias para o maior carnaval fora de época do Espírito Santo voltar a invadir o Sambão do Povo, em Vitória. Nos dias 15 e 16 do próximo mês, o Vital promete reunir diversos artistas, capixabas e turistas para muita diversão com algumas novidades em relação ao ano passado.
Entre elas, a disponibilidade de pulseiras eletrônicas para os foliões realizarem pagamentos durante o evento, sem precisar levar dinheiro ou cartão para a festa - esta será a única forma de adquirir bebidas e comidas no evento, exceto para a arquibancada -; a cobertura dos camarotes e o novo posicionamento dos palcos para evitar conflitos de sons. As ações foram anunciadas durante coletiva na Rede Gazeta com participação dos organizadores Pablo Pacheco, Lilian Moussalem e Giulia Moussalem.
"Foi um grande desafio de voltar com um evento de grande porte como o Vital no ano passado, num período de pós-pandemia em que a cadeia de fornecimento do setor de eventos ainda estava prejudicada. Foi difícil colocar o Vital de pé, mas foi um ano de muito aprendizado. Tivemos um feedback muito positivo de quem participou no ano passado e tiramos algumas lições. Este ano estamos vindo com novidades", destacou Pablo Pacheco.
Coletiva de divulgação do Vital 2023 na Rede Gazeta
Giulia, Lilian e Pablo explicaram como vai funcionar o Vital 2023 durante coletiva na Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini

CONFLITO DE SONS DOS CAMAROTES

Entre os aprendizados destacados pela organização do Vital está o de realinhar os palcos dos camarotes para evitar embate de sons durante o evento. "A gente tem uma dificuldade pela disposição física do sambódromo. Ele é muito comprido e estreito e carece de uma área de recuo para que a gente pudesse espalhar algumas estruturas", iniciou Pablo.
"Com relação à questão do conflito do som, a gente eliminou alguns camarotes daquele lado. Ano passado eram quatro camarotes na ponta. Dos três que ficaram, a gente mudou o posicionamento dos palcos e o direcionamento do som. Todos os palcos estão direcionados para lados diferentes. Então, nenhum palco estará com o som voltado para o fundo ou de lado para os outros. Não vai conseguir eliminar 100% do problema por conta do espaço, mas vai ter uma melhoria significativa em relação ao que aconteceu no ano passado", explicou o organizador.

CHUVA E COBERTURA DOS CAMAROTES

Outra questão levantada foi a de cobertura dos camarotes. Afinal, o Vital 2022 aconteceu com muita chuva. Muitos dos foliões que pagaram por espaços exclusivos ficaram expostos às águas. Para este ano, a proposta será diferente. "Sobre a chuva, a gente já falou com São Pedro: não vai chover", brincou Lilian, seguida pelas explicações de Pablo.
Segundo o organizador, em 2022, a produção teve dificuldades na contratação de fornecedores por conta do grande número de eventos do pós-pandemia - campanhas eleitorais e eventos privados realizados. "Nós tínhamos o projeto de cobrir os camarotes em caso de risco de chuva e, infelizmente, o fornecedor não conseguiu entregá-las", explica Pablo sobre o problema do Vital 2022.
"Neste ano, a gente fez uma mudança e já temos estruturas montadas que cobrem uma parte considerável dos camarotes. Apesar de que hoje a previsão é de não ter chuva nos dias 15 e 16 de setembro, vamos acompanhando. Caso a previsão seja de chuva intensa, teremos cerca de 40% a 50% de cobertura dos camarotes", adianta o empresário.
Vital 2022 realizado no Sambão do Povo
Vital 2022: camarotes não tinham cobertura Crédito: Instagram/@vemvital

PULSEIRAS ELETRÔNICAS PARA PAGAMENTOS

Além das correções, o evento vem com novidades. Na onda de grandes festivais, como Rock In Rio, Tomorrowland, Coachella, Lollapalooza e The Town, o Vital aposta nas pulseiras eletrônicas para realização de pagamentos na festa. Trata-se de uma carteira digital ativada por um chip presente na peça. Esta será a única forma de venda durante o Vital 2023 para todos os setores, exceto  arquibancada.
"É um sistema onde as pessoas recebem uma pulseira com chip. Elas fazem uma carga (créditos comprados em dinheiro ou cartão) e fazem o consumo no local com este chip. Então, o folião não precisa nem levar dinheiro porque a gente já vai disponibilizar as pulseiras e as cargas na entrega dos abadás", conta Pablo, explicando que a ideia é agilizar o atendimento e a redução de filas nos caixas.
Pulseira tag utilizada no Rock In Rio 2019
Pulseira tag utilizada no Rock In Rio 2019 Crédito: Shutterstock
A organização destaca que o consumo dos créditos pode ser feito em qualquer setor do evento e a qualquer momento - exceto na arquibancada. "Se você fez a carga na entrega de abadás, no Na Vista, no bloco, no Gordinho, no Fervô, poderá usar em qualquer local. O único setor que não vamos colocar este serviço é a arquibancada, pois ela tem um tíquete de consumo mais baixo. Então, resolvemos manter o sistema de vendas por fichas", detalha.
Durante a entrega dos abadás, terão pessoas já oferecendo a pulseira e sua ativação. Ela tem um custo de R$ 7, que pode ser revertido numa água ao fim do evento, caso você a devolva. Caso o folião queira ficar com a pulseira de lembrança, o valor de R$ 7 fica com a organização.
Não é obrigatória a ativação da pulseira na entrega dos abadás, mas vale ressaltar que ela será a única forma de obter bebidas e comidas durante o Vital.
Os foliões que não quiserem ativar a pulseira no dia da entrega dos abadás poderão obter uma durante a festa. "Em todos os setores do evento terão vários caixas fazendo a ativação e a carga da pulseira", explica Pablo.
Segundo Pablo, os valores que não forem consumidos podem ser obtidos de volta após o fim do evento pela internet  (acesse aqui). "A Zig disponibiliza uma página para fazer a devolução. O crédito fica vinculado ao CPF. Quando você ativa a pulseira, você faz um cadastro com seu nome e CPF. Caso você perca a pulseira, basta procurar um ponto do bar e pedir o cancelamento do chip anterior e ativação de uma nova pulseira", explica Pablo, dizendo que o pedido de devolução dos valores deve ser feito em até 5 dias após o Vital 2023.

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