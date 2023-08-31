Vital 2023 anuncia pulseiras eletrônicas e camarotes cobertos

Vital 2022 realizado no Sambão do Povo Crédito: Instagram/@vemvital

Faltam 15 dias para o maior carnaval fora de época do Espírito Santo voltar a invadir o Sambão do Povo, em Vitória. Nos dias 15 e 16 do próximo mês, o Vital promete reunir diversos artistas, capixabas e turistas para muita diversão com algumas novidades em relação ao ano passado.

Entre elas, a disponibilidade de pulseiras eletrônicas para os foliões realizarem pagamentos durante o evento, sem precisar levar dinheiro ou cartão para a festa - esta será a única forma de adquirir bebidas e comidas no evento, exceto para a arquibancada -; a cobertura dos camarotes e o novo posicionamento dos palcos para evitar conflitos de sons. As ações foram anunciadas durante coletiva na Rede Gazeta com participação dos organizadores Pablo Pacheco, Lilian Moussalem e Giulia Moussalem.

"Foi um grande desafio de voltar com um evento de grande porte como o Vital no ano passado, num período de pós-pandemia em que a cadeia de fornecimento do setor de eventos ainda estava prejudicada. Foi difícil colocar o Vital de pé, mas foi um ano de muito aprendizado. Tivemos um feedback muito positivo de quem participou no ano passado e tiramos algumas lições. Este ano estamos vindo com novidades", destacou Pablo Pacheco.

Giulia, Lilian e Pablo explicaram como vai funcionar o Vital 2023 durante coletiva na Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini

CONFLITO DE SONS DOS CAMAROTES

Entre os aprendizados destacados pela organização do Vital está o de realinhar os palcos dos camarotes para evitar embate de sons durante o evento. "A gente tem uma dificuldade pela disposição física do sambódromo. Ele é muito comprido e estreito e carece de uma área de recuo para que a gente pudesse espalhar algumas estruturas", iniciou Pablo.

"Com relação à questão do conflito do som, a gente eliminou alguns camarotes daquele lado. Ano passado eram quatro camarotes na ponta. Dos três que ficaram, a gente mudou o posicionamento dos palcos e o direcionamento do som. Todos os palcos estão direcionados para lados diferentes. Então, nenhum palco estará com o som voltado para o fundo ou de lado para os outros. Não vai conseguir eliminar 100% do problema por conta do espaço, mas vai ter uma melhoria significativa em relação ao que aconteceu no ano passado", explicou o organizador.

CHUVA E COBERTURA DOS CAMAROTES

Outra questão levantada foi a de cobertura dos camarotes. Afinal, o Vital 2022 aconteceu com muita chuva. Muitos dos foliões que pagaram por espaços exclusivos ficaram expostos às águas. Para este ano, a proposta será diferente. "Sobre a chuva, a gente já falou com São Pedro: não vai chover", brincou Lilian, seguida pelas explicações de Pablo.

Segundo o organizador, em 2022, a produção teve dificuldades na contratação de fornecedores por conta do grande número de eventos do pós-pandemia - campanhas eleitorais e eventos privados realizados. "Nós tínhamos o projeto de cobrir os camarotes em caso de risco de chuva e, infelizmente, o fornecedor não conseguiu entregá-las", explica Pablo sobre o problema do Vital 2022.

"Neste ano, a gente fez uma mudança e já temos estruturas montadas que cobrem uma parte considerável dos camarotes. Apesar de que hoje a previsão é de não ter chuva nos dias 15 e 16 de setembro, vamos acompanhando. Caso a previsão seja de chuva intensa, teremos cerca de 40% a 50% de cobertura dos camarotes", adianta o empresário.

Vital 2022: camarotes não tinham cobertura Crédito: Instagram/@vemvital

PULSEIRAS ELETRÔNICAS PARA PAGAMENTOS

Além das correções, o evento vem com novidades. Na onda de grandes festivais, como Rock In Rio, Tomorrowland, Coachella, Lollapalooza e The Town, o Vital aposta nas pulseiras eletrônicas para realização de pagamentos na festa. Trata-se de uma carteira digital ativada por um chip presente na peça. Esta será a única forma de venda durante o Vital 2023 para todos os setores, exceto arquibancada.

"É um sistema onde as pessoas recebem uma pulseira com chip. Elas fazem uma carga (créditos comprados em dinheiro ou cartão) e fazem o consumo no local com este chip. Então, o folião não precisa nem levar dinheiro porque a gente já vai disponibilizar as pulseiras e as cargas na entrega dos abadás", conta Pablo, explicando que a ideia é agilizar o atendimento e a redução de filas nos caixas.

Pulseira tag utilizada no Rock In Rio 2019 Crédito: Shutterstock

A organização destaca que o consumo dos créditos pode ser feito em qualquer setor do evento e a qualquer momento - exceto na arquibancada. "Se você fez a carga na entrega de abadás, no Na Vista, no bloco, no Gordinho, no Fervô, poderá usar em qualquer local. O único setor que não vamos colocar este serviço é a arquibancada, pois ela tem um tíquete de consumo mais baixo. Então, resolvemos manter o sistema de vendas por fichas", detalha.

Durante a entrega dos abadás, terão pessoas já oferecendo a pulseira e sua ativação. Ela tem um custo de R$ 7, que pode ser revertido numa água ao fim do evento, caso você a devolva. Caso o folião queira ficar com a pulseira de lembrança, o valor de R$ 7 fica com a organização.

Não é obrigatória a ativação da pulseira na entrega dos abadás, mas vale ressaltar que ela será a única forma de obter bebidas e comidas durante o Vital.

Os foliões que não quiserem ativar a pulseira no dia da entrega dos abadás poderão obter uma durante a festa. "Em todos os setores do evento terão vários caixas fazendo a ativação e a carga da pulseira", explica Pablo.