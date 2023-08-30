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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Capixabas estão no elenco do festival The Town em São Paulo

Publicado em
30 ago 2023 às 15:00
Paulo Victor e Bia Barroso: capixabas no The Town
Paulo Victor e Bia Barroso: capixabas no The Town Crédito: Divulgação
Dois capixabas estão no elenco do The Town, festival de música dos mesmos criadores do Rock In Rio que vai movimentar São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, com  Maroon 5,  Demi Lovato e Bruno Mars. 
Bia Barroso e Paulo Victor  integram o espetáculo  “The Town - O musical", espetáculo conta a história de jovem do interior que chega a cidade para tentar fazer sucesso. A superprodução traz cenários, figurinos, iluminação especial, 40 artistas no elenco e banda ao vivo. O espetáculo acontece dentro de uma arena criada especialmente para as apresentações.

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