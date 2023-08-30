Capixabas estão no elenco do festival The Town em São Paulo

Bia Barroso e Paulo Victor integram o espetáculo “The Town - O musical", espetáculo conta a história de jovem do interior que chega a cidade para tentar fazer sucesso. A superprodução traz cenários, figurinos, iluminação especial, 40 artistas no elenco e banda ao vivo. O espetáculo acontece dentro de uma arena criada especialmente para as apresentações.