Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • The Town tem datas divulgadas; Prefeitura promete melhorias em Interlagos
Música

The Town tem datas divulgadas; Prefeitura promete melhorias em Interlagos

Novo festival de Roberto Medina acontece em São Paulo em 2023. A Prefeitura de São Paulo deverá aplicar R$ 40 milhões em obras de infraestrutura no Autódromo de Interlagos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 12:07

O festival The Town acontece em setembro de 2023. Projeto de como será o evento em Interlagos (SP)
O festival The Town acontece em setembro de 2023. Projeto de como será o evento em Interlagos (SP) Crédito: Divulgação
A Prefeitura de São Paulo deverá aplicar R$ 40 milhões em obras de infraestrutura no Autódromo de Interlagos para viabilizar a realização do The Town, evento que passará a integrar o calendário de eventos da cidade a partir do próximo ano. O festival de música será organizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio, e passará a ser realizado na capital paulista sempre nos anos ímpares; os anos pares serão dedicados ao evento carioca. O primeiro festival acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro do próximo ano.
"Vamos dar a infraestrutura. Toda a parte de montagem vai ser por conta do The Town, o que a Prefeitura vai fazer são as estruturas do autódromo, estruturas que ficarão fixas e servirão para outros eventos", disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que esteve na Cidade do Rock junto com seis secretários de governo para participar de um evento de lançamento do The Town nesta sexta-feira, 9.
Entre as intervenções previstas estão a construção de uma passarela e também obras de saneamento - no Rock in Rio, não há banheiros químicos, e os instalados provisoriamente têm conexão direta com a rede de esgoto. "Estamos prevendo investir em torno de R$ 40 milhões. É um local que temos utilizados para grandes eventos, como Fórmula 1, Lollapalooza, e tem ajudado muito a cidade com relação a poder gerar emprego e renda", sustentou Nunes.
O prefeito citou um estudo da FGV que estima uma movimentação financeira de R$ 1,7 bilhão na cidade com o evento - os números são os mesmos auferidos pela fundação na edição de 2019 do Rock in Rio.
Antes de participar da cerimônia ao lado de Roberto Medina, fundador e presidente do Rock in Rio e, agora, também do The Town, Ricardo Nunes se encontrou com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). Ele recebeu a chave da cidade das mãos de Paes.
"Falamos sobre fortalecer aquela coisa de São Paulo e Rio de Janeiro serem cidades irmãs. Vai ter o The Town um ano em São Paulo, no outro ano aqui no Rio. Nenhuma cidade perde com isso, pelo contrário, a gente fortalece isso", afirmou Nunes. O prefeito carioca aproveitou para alertar Nunes sobre os desafios do transporte público para um evento que reúne mais de 100 mil pessoas por dia. No Rock in Rio, o deslocamento do público tem sido um dos maiores problemas, em especial na saída dos shows.

Veja Também

'Música não tem lado', diz Roberto Medina, do Rock in Rio, ao anunciar The Town

Jovem dorme no Parque Olímpico para ver Bieber sem pagar ingresso no Rock in Rio

Axl Rose, do Guns N' Roses, pede desculpa por performance no Rock in Rio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Rock in Rio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados