The Town tem datas divulgadas; Prefeitura promete melhorias em Interlagos

O festival The Town acontece em setembro de 2023. Projeto de como será o evento em Interlagos (SP) Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Paulo deverá aplicar R$ 40 milhões em obras de infraestrutura no Autódromo de Interlagos para viabilizar a realização do The Town, evento que passará a integrar o calendário de eventos da cidade a partir do próximo ano. O festival de música será organizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio, e passará a ser realizado na capital paulista sempre nos anos ímpares; os anos pares serão dedicados ao evento carioca. O primeiro festival acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro do próximo ano.

"Vamos dar a infraestrutura. Toda a parte de montagem vai ser por conta do The Town, o que a Prefeitura vai fazer são as estruturas do autódromo, estruturas que ficarão fixas e servirão para outros eventos", disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que esteve na Cidade do Rock junto com seis secretários de governo para participar de um evento de lançamento do The Town nesta sexta-feira, 9.

Entre as intervenções previstas estão a construção de uma passarela e também obras de saneamento - no Rock in Rio, não há banheiros químicos, e os instalados provisoriamente têm conexão direta com a rede de esgoto. "Estamos prevendo investir em torno de R$ 40 milhões. É um local que temos utilizados para grandes eventos, como Fórmula 1, Lollapalooza, e tem ajudado muito a cidade com relação a poder gerar emprego e renda", sustentou Nunes.

O prefeito citou um estudo da FGV que estima uma movimentação financeira de R$ 1,7 bilhão na cidade com o evento - os números são os mesmos auferidos pela fundação na edição de 2019 do Rock in Rio.

Antes de participar da cerimônia ao lado de Roberto Medina, fundador e presidente do Rock in Rio e, agora, também do The Town, Ricardo Nunes se encontrou com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). Ele recebeu a chave da cidade das mãos de Paes.