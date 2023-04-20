The Town: Bruno Mars comemora ingressos esgotados no festival ao som de 'Dança da Motinha'

O cantor Bruno Mars celebrou os ingressos esgotados para o festival The Town nesta quarta-feira, dia 20. As entradas para os dois dias em que o artista será headliner foram as primeiras a ficar indisponíveis.
Com o feito, Mars não deixou de comemorar homenageando os brasileiros. Nos stories do Instagram, o cantor compartilhou um pôster com as datas e a faixa "sold out" ("esgotado", em tradução para o português) ao som do funk Dança da Motinha, do grupo Furacão 2000.
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Os ingressos para o The Town começaram a ser vendidos na última terça-feira, 18, às 19h. Por volta das 20h15, as entradas para os dias em que Bruno irá se apresentar já não estavam esgotadas.
O artista será headliner nos dias 3 e 10 de setembro. No dia 3, nomes como Bebe Rexha, Alok, Seu Jorge e Ney Matogrosso também subirão ao palco do festival. Já no dia 10, o The Town vai contar com a presença de artistas como H.E.R., Kim Petras, Iza, Jão, Gloria Groove e Pabllo Vittar convida Liniker.