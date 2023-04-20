  • Anitta anuncia músicas novas em português; 1° lançamento será nesta quinta-feira
Lançamentos

Anitta anuncia músicas novas em português; 1° lançamento será nesta quinta-feira

‘Vão marcar o fim da minha parceria com a Warner’, disse a artista
Agência Estado

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 09:15

Anitta anuncia músicas novas em português Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress
Anitta anunciou que irá lançar duas novas músicas em português. Nas redes sociais, ela revelou que o primeiro lançamento já acontece nesta quinta-feira, 20. Sem revelar o nome das canções, a cantora apenas divulgou irá lançar uma parceria com o produtor Hitmaker.
Ela explicou que os novos trabalhos "vão marcar o final da minha parceria com a Warner, vamos celebrar essa jornada que foi incrível".
Já a segunda faixa tem estreia prevista para a próxima quinta-feira, 27, e também será uma parceria: com MC Ryan.
"Estão muito boas, acho que vocês vão amar", comentou a artista. Anitta anunciou rompimento com a gravadora Warner Music no início deste mês. A cantora já havia exposto publicamente suas insatisfações com a empresa no início de março.

Veja Também

Cantor Moonbin, do grupo de k-pop Astro, é encontrado morto aos 25 anos

Luciana Gimenez anuncia término com Renato Breia: 'respeitem nossa privacidade'

Luciano Camargo agradece à papelaria do ES por achar cadernos que estampou com Zezé

