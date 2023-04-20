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Cantor Moonbin, do grupo de k-pop Astro, é encontrado morto aos 25 anos

Cantor Moonbin, do grupo de k-pop Astro, é encontrado morto aos 25 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 09:05

Cantor Moonbin, do grupo de k-pop Astro, é encontrado morto aos 25 anos
Cantor Moonbin, do grupo de k-pop Astro, é encontrado morto aos 25 anos Crédito: Instagram/@moon_ko_ng
*Alerta: a reportagem aborda assuntos como depressão e suicídio, que podem ser gatilhos para algumas pessoas
O cantor Moonbin, integrante do grupo de k-pop Astro, foi encontrado morto em seu apartamento em Seul, capital da Coreia do Sul, nesta quarta-feira, 19. Ele tinha 25 anos.
A Fantagio, empresa que gere a carreira da banda, confirmou a informação e lamentou nas redes sociais. Segundo comunicado, o velório do cantor será reservado para família e amigos.
"Em primeiro lugar, pedimos desculpas por ter que transmitir esta notícia triste e comovente. Em 19 de abril, Moonbin, membro do Astro, nos deixou de repente e agora se tornou uma estrela no céu", diz a nota.
"Embora não se compare com a dor da família enlutada que teve que se separar de seu amado filho e irmão, seus colegas artistas e a equipe aqui da Fantagio, que estão juntos há muito tempo, também estão de luto pela partida em meio a tremendo choque e tristeza", completou a equipe.
O cantor passaria pelo Brasil ainda com a dupla Moonbin & Sanha, que formava com o também integrante do Astro. A apresentação estava marcada para o dia 5 de junho em São Paulo.
Ele estreou com o grupo de k-pop em 2016 com os artistas MJ, JinJin, Eunwoo, Sanha e Rocky, que deixou a banda em 2023. Os principais sucessos do grupo são as músicas All Night, Crazy Sexy Cool e Blue Flame.
A polícia investiga as causas da morte e uma autópsia será realizada. Moonbin foi encontrado já sem vida pelo seu empresário.

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