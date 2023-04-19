Roberto Carlos comemora 82 anos com show em Cachoeiro de Itapemirim

Roberto Carlos brinda com os fãs os seus 82 anos após o parabéns, no show de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Kaique Dias

Chegou o tão esperado reencontro de Roberto Carlos com os capixabas. Sem se apresentar no Espírito Santo desde 2018, o Rei encontrou seus fãs nesta quarta-feira (19) em clima de festa, uma vez que comemorou seus 82 anos de vida.

Mais uma vez, um momento único para fãs de todo o país que encheram Cachoeiro de Itapemirim para a apresentação no Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto. O show, marcado para 20h30, começou com um atraso de pouco mais de 30 minutos.

Logo de início, ele já apresentou um de seus maiores sucessos. "Emoções" foi cantada por Roberto e ecoada na voz das mais de 6 mil pessoas que encheram o parque de exposições. Muitos emocionados, afinal já tinha fila na porta do espaço desde às 14h.

Se começar com "Emoções" já foi um estrondo, imagina seguir com um setlist com direito a "Além do Horizonte", "Evidências", "Lady Laura" e muito mais. HZ conseguiu a lista completa das canções do show em Cachoeiro.

Um detalhe importante é a canção "Ofereço Flores". Ela é inédita no repertório do Rei e o mesmo pediu silêncio total do público para apresentá-la em primeira mão aos capixabas.

SETLIST RC ANIVERSARIO 2023





ABERTURA

Emoções

Como Vai Você

Além do Horizonte

Ilegal Imoral

Você Em Minha Vida

Detalhes

Desabafo

Outra Vez

Como É Grande O Meu Amor Por Você

Evidências

Olha

Nossa Senhora

Calhambeque

Meu Pequeno Cachoeiro

Lady Laura

Sua Estupidez

APRESENTAÇÃO BANDA

MOMENTO DO PARABÉNS E BOLO

Esse Cara Sou Eu

Amigo

Ofereço Flores

Jesus Cristo

Sem filas, a entrada no local do show foi tranquila com os fãs já procuravam seus lugares. Alguns levaram cartazes, chocolates e foram vestidos com camisas personalizadas. "Sou de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e já fui num show dele no Rio. Nste ano, já que ele veio pertinho, a gente veio prestigiar. Quantas vezes tiverem oportunidades, nós estaremos juntos com ele", conta a enfermeira Cecília Mangaraviti, que se diz fã de Roberto Carlos desde a barriga da mãe.

Show de Roberto Carlos em Cachoeiro

Apesar do perrengue com o trânsito devido a grande movimentação na cidade - os hotéis estavam lotados -, a turma não reclamou porque cantou com Roberto Carlos seus sucessos como "Jesus Cristo", "Emoções" e "Detalhes". Claro, que o famoso parabéns não ficou de fora. Com direito a bolo e champagne, o Rei chegou aos seus 82 anos.

Pouco depois, foi a hora das rosas. A disputa das fãs para pegar uma das flores foi grande.

Roberto Carlos entregando as rodas aos fãs no show de 82 anos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Kaique Dias

Entre as felizardas estava a dentista e empresária Jaciara Zopé. "É o terceiro show em Cachoeiro que eu pego a rosa. É maravilhoso pegar a flor. Esta vou dar para minha mãe. Com certeza, ela vai guardar porque é muito fã", disse a fã e conterrânea do Rei.