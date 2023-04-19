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Parabéns

Roberto Carlos comemora 82 anos com show em Cachoeiro de Itapemirim

Cantor se apresenta no Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa” e promete muitas emoções
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 17:54

Roberto Carlos brinda com os fãs os seus 82 anos após o parabéns no show de Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos brinda com os fãs os seus 82 anos após o parabéns, no show de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Kaique Dias
Chegou o tão esperado reencontro de Roberto Carlos com os capixabas. Sem se apresentar no Espírito Santo desde 2018, o Rei encontrou seus fãs nesta quarta-feira (19) em clima de festa, uma vez que comemorou seus 82 anos de vida.
Mais uma vez, um momento único para fãs de todo o país que encheram Cachoeiro de Itapemirim para a apresentação no Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto. O show, marcado para 20h30, começou com um atraso de pouco mais de 30 minutos. 
Logo de início, ele já apresentou um de seus maiores sucessos. "Emoções" foi cantada por Roberto e ecoada na voz das mais de 6 mil pessoas que encheram o parque de exposições. Muitos emocionados, afinal já tinha fila na porta do espaço desde às 14h.
Se começar com "Emoções" já foi um estrondo, imagina seguir com um setlist com direito a "Além do Horizonte", "Evidências", "Lady Laura" e muito mais. HZ conseguiu a lista completa das canções do show em Cachoeiro.
Um detalhe importante é a canção "Ofereço Flores". Ela é inédita no repertório do Rei e o mesmo pediu silêncio total do público para apresentá-la em primeira mão aos capixabas.
  • SETLIST RC ANIVERSARIO 2023

  • ABERTURA
  • Emoções
  • Como Vai Você
  • Além do Horizonte
  • Ilegal Imoral
  • Você Em Minha Vida
  • Detalhes
  • Desabafo
  • Outra Vez
  • Como É Grande O Meu Amor Por Você
  • Evidências
  • Olha
  • Nossa Senhora
  • Calhambeque
  • Meu Pequeno Cachoeiro
  • Lady Laura
  • Sua Estupidez
  • APRESENTAÇÃO BANDA
  • MOMENTO DO PARABÉNS E BOLO
  • Esse Cara Sou Eu
  • Amigo
  • Ofereço Flores
  • Jesus Cristo

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Sem filas, a entrada no local do show foi tranquila com os fãs já procuravam seus lugares. Alguns levaram cartazes, chocolates e foram vestidos com camisas personalizadas. "Sou de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e já fui num show dele no Rio. Nste ano, já que ele veio pertinho, a gente veio prestigiar. Quantas vezes tiverem oportunidades, nós estaremos juntos com ele", conta a enfermeira Cecília Mangaraviti, que se diz fã de Roberto Carlos desde a barriga da mãe.

Show de Roberto Carlos em Cachoeiro

Apesar do perrengue com o trânsito devido a grande movimentação na cidade - os hotéis estavam lotados -, a turma não reclamou porque cantou com Roberto Carlos seus sucessos como "Jesus Cristo", "Emoções" e "Detalhes". Claro, que o famoso parabéns não ficou de fora. Com direito a bolo e champagne, o Rei chegou aos seus 82 anos.
Pouco depois, foi a hora das rosas. A disputa das fãs para pegar uma das flores foi grande. 
Roberto Carlos entregando as rodas aos fãs no show de 82 anos em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos entregando as rodas aos fãs no show de 82 anos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Kaique Dias
Entre as felizardas estava a dentista e empresária Jaciara Zopé. "É o terceiro show em Cachoeiro que eu pego a rosa. É maravilhoso pegar a flor. Esta vou dar para minha mãe. Com certeza, ela vai guardar porque é muito fã", disse a fã e conterrânea do Rei.
A dentista Jaciara Zopé pegou uma das rosas no show de Roberto Carlos em Cachoeiro
A dentista Jaciara Zopé pegou uma das rosas no show de Roberto Carlos em Cachoeiro Crédito: Felipe Khoury

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