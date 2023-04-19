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Comemoração

Confeiteira de Cachoeiro faz bolo do parabéns de Roberto Carlos pela 3ª vez

Ao lado da irmã Nilza Dias, Deia Cabellino revela orgulho de fazer o bolo simples, mas que agrada o Rei quando vem comemorar seu aniversário no ES
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 09:44

Deia Cabellino é quem faz o bolo de aniversário de Roberto Carlos
Deia Cabellino é quem faz o bolo de aniversário de Roberto Carlos Crédito: Filipe Vargas
Há três décadas, as irmãs Deia Cabellino e Nilza Dias recebem pedidos de inúmeros clientes em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, mas um deles tem sido especial. As cachoeirenses contam com orgulho que de suas mãos saíram três bolos para o aniversário de Roberto Carlos, que comemora 82 nesta quarta-feira (19).
O Rei se apresenta em um show de aniversário em sua terra natal durante a noite. Após a apresentação, o bolo é levado ao palco para ser cortado. Este é um momento mágico para Deia. “Sou fãzona e amanhã, se Deus quiser, quero estar lá, o aplaudindo. É um orgulho muito grande e não sei nem falar”, conta a boleira.
Para Deia, o bolo do Rei não tem mistério, pois o considera uma pessoa de gostos simples. A peça tem cerca de 24 quilos e deve render uns 200 pedaços. “É um bolo simples como ele, uma pessoa muito amável. É branco, tem quatro camadas e três recheios: abacaxi do nosso Estado, um doce de leite e um coco que ele gosta muito. De resto é segredo e ter capricho”, contou dona Deia.
Receita fixada na parede de encomendas da profissional
Receita fixada na parede de encomendas da profissional Crédito: Filipe Vargas
A irmã Nilza Dias diz que Deia é mais refinada e faz o acabamento do bolo, uma vez que ela é encarregada da parte mais pesada da confecção. “A gente se completa. Foi mesmo inesperado e emocionante receber este pedido novamente. São muitos clientes, mas o de Roberto não dá pra esquecer”, diz dona Nilza.
O bolo de Roberto Carlos deve ser o penúltimo das boleiras. Após a confecção de mais um, para uma familiar, elas encerrarão suas atividades.
”Resolvi parar mesmo. Só estava esperando o Roberto voltar para encerramos nossa carreira de boleiras. Nem dormi, pensando nesta oportunidade para fazermos o bolo dele. Da última vez, ele disse que estava muito bom o gosto, o agradou”, revela Cabellino.
Com informações do repórter da TV Gazeta Sul, Matheus Passos.

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