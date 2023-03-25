Cachoeiro: fãs e comércio estão na expectativa para show de Roberto Carlos

Após a confirmação de que Roberto Carlos estará em sua terra natal, Cachoeiro de Itapemirim, para um show em seu aniversário de 82 anos, no dia 19 de abril, os fãs do Rei já esperam ansiosos para rever o ídolo. De olho nessa expectativa, o comércio da maior cidade do Sul do Estado, também promete ficar mais aquecido com a data.
O Sérgio Monteiro, disse que seu coração está palpitando mais forte deste a terça-feira (21), quando o prefeito do município, Victor Coelho (PSB), divulgou a confirmação em suas redes sociais. Fã de Roberto desde a adolescência, ele conta que é um romântico assim como o rei.
“Como sou um cara romântico, fui me interessando pela música dele e, aos 15 anos, e me tornei fã. Conheci o Vanderley Braga, primo de Roberto Carlos. Ele ficou sabendo que eu era fã (do Rei), e me deu 2 LP’s com dedicatória e tudo. Sou grato a ele até hoje. Só de saber que estará aqui, próximo, fico muito feliz. O show dele sempre me marca”, contou Sergio em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro.
O último show do cantor na cidade foi em 2016, também no dia do seu aniversário. Na época, o evento foi realizado no estádio do Sumaré e ficou lotado. O Eduardo Henrique, morador do município de Guaçuí, esteve no show em Cachoeiro há 7 anos e pretende retornar a viver muitas emoções no próximo.
“Sempre que venho a Cachoeiro, venho na Casa do Rei, pela curiosidade de como foi sua infância aqui, o acidente. Das músicas, gosto de todas, tenho 42 LP’s fora os CD’s. Em 2016, eu vim e quero estar aqui novamente para o deste ano”, contou em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Gustavo Ribeiro.
CULTURA
Outro lugar que chega a receber por ano 10 mil fãs do rei é a casa onde Roberto Carlos nasceu, que hoje é um museu. Por lá, a expectativa também é grande. “Desde 2020, estamos nessa expectativa e ela cresce todos os anos. A vinda dele não é só a cereja do bolo, é o bolo inteiro para a cidade”, brinca a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Merchid.
ECONOMIA
Até a data do show, a expectativa é que diversos setores da economia na região fiquem aquecidos, como o setor de hotelaria, vestuário e turismo. É o que explica Newton Coelho, diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade (CDL).
“A data deve aquecer o comércio em geral, como turismo, vestuário, vai ser muito importante. Acredito que até fora de Cachoeiro, como também o sul do Estado, pois ficaremos pendentes de hotéis. É um show único”, comentou.