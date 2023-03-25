Cachoeiro: fãs e comércio estão na expectativa para show de Roberto Carlos

Sérgio Monteiro é fã do Rei desde os 15 anos Crédito: Carlos Barros

Após a confirmação de que Roberto Carlos estará em sua terra natal, Cachoeiro de Itapemirim , para um show em seu aniversário de 82 anos, no dia 19 de abril, os fãs do Rei já esperam ansiosos para rever o ídolo. De olho nessa expectativa, o comércio da maior cidade do Sul do Estado, também promete ficar mais aquecido com a data.

“Como sou um cara romântico, fui me interessando pela música dele e, aos 15 anos, e me tornei fã. Conheci o Vanderley Braga, primo de Roberto Carlos. Ele ficou sabendo que eu era fã (do Rei), e me deu 2 LP’s com dedicatória e tudo. Sou grato a ele até hoje. Só de saber que estará aqui, próximo, fico muito feliz. O show dele sempre me marca”, contou Sergio em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro.

O último show do cantor na cidade foi em 2016, também no dia do seu aniversário. Na época, o evento foi realizado no estádio do Sumaré e ficou lotado. O Eduardo Henrique, morador do município de Guaçuí, esteve no show em Cachoeiro há 7 anos e pretende retornar a viver muitas emoções no próximo.

Eduardo Henrique, morador do município de Guaçuí Crédito: Carlos Barros

“Sempre que venho a Cachoeiro, venho na Casa do Rei, pela curiosidade de como foi sua infância aqui, o acidente. Das músicas, gosto de todas, tenho 42 LP’s fora os CD’s. Em 2016, eu vim e quero estar aqui novamente para o deste ano”, contou em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Gustavo Ribeiro.

CULTURA

Outro lugar que chega a receber por ano 10 mil fãs do rei é a casa onde Roberto Carlos nasceu, que hoje é um museu. Por lá, a expectativa também é grande. “Desde 2020, estamos nessa expectativa e ela cresce todos os anos. A vinda dele não é só a cereja do bolo, é o bolo inteiro para a cidade”, brinca a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Merchid.

ECONOMIA

Até a data do show, a expectativa é que diversos setores da economia na região fiquem aquecidos, como o setor de hotelaria, vestuário e turismo. É o que explica Newton Coelho, diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade (CDL).