Ex-mordomo de Roberto Carlos promete lançar livro proibido sobre vida com o Rei

Mais detalhes da vida de Roberto Carlos devem ganha as livrarias em breve. Em entrevista ao canal FC Discos, Nichollas Mariano disse que pretende lançar a obra "O Rei e Eu", até o fim do ano. Mas o que essa obra tem fora do comum?
Nichollas foi mordomo de Roberto Carlos por 12 anos - entre 1962 e 1973 - e já tentou lançar o livro com histórias do seu convívio com o Rei outras vezes, mas foi proibido. 42 anos depois, ele promete relançar a obra, mas sem ir a fundo em detalhes que incomodaram o capixaba na época.
"Além de mordomo, eu era seu procurador. Eu podia assinar cheques, documentos e contratar em nome do Roberto. Vou contar no novo livro um pouco da minha história também, a história das rádios. Do Rei, não vou contar tudo", disse Mariano no canal FC Discos, no YouTube.
Nichollas hoje é aposentado e pai de três filhos adotivos. Ele disse que o livro vai revelar os bastidores do processo que levou à proibição da primeira biografia escrita sobre Roberto Carlos, em 1979.
"Terá muitas histórias curiosas da época, como quando o advogado do Roberto Carlos tentou proibir que o Silvio Santos falasse do meu livro na rádio em que ele trabalhava. Silvio continuou lendo o livro para seus ouvintes, alegando que o livro havia sido proibido de ser vendido, mas não lido", contou Mariano.