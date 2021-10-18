Ex-mordomo de Roberto Carlos promete lançar livro proibido sobre vida com o Rei

Nichollas Mariano foi mordomo e procurador de Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Globo

Mais detalhes da vida de Roberto Carlos devem ganha as livrarias em breve. Em entrevista ao canal FC Discos, Nichollas Mariano disse que pretende lançar a obra "O Rei e Eu", até o fim do ano. Mas o que essa obra tem fora do comum?

Nichollas foi mordomo de Roberto Carlos por 12 anos - entre 1962 e 1973 - e já tentou lançar o livro com histórias do seu convívio com o Rei outras vezes, mas foi proibido. 42 anos depois, ele promete relançar a obra, mas sem ir a fundo em detalhes que incomodaram o capixaba na época.

"Além de mordomo, eu era seu procurador. Eu podia assinar cheques, documentos e contratar em nome do Roberto. Vou contar no novo livro um pouco da minha história também, a história das rádios. Do Rei, não vou contar tudo", disse Mariano no canal FC Discos, no YouTube.

Nichollas hoje é aposentado e pai de três filhos adotivos. Ele disse que o livro vai revelar os bastidores do processo que levou à proibição da primeira biografia escrita sobre Roberto Carlos, em 1979.