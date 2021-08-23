Roberto Carlos defende fim do aperto de mão e anuncia nova música

O cantor Roberto Carlos durante show em homenagem aos seus 68 anos de idade e 50 de carreira, no Estádio Sumaré, em 2009 Crédito: Carlos Alberto Silva

Roberto Carlos segue tomando todos os cuidados contra a Covid-19 durante a pandemia. Além de já estar imunizado com duas doses da vacina contra o vírus, o Rei contou à revista Caras o que tem feito para preservar sua saúde. Portador de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), ele defende até a extinção do aperto de mão.

"Imagina como não é uma pessoa com TOC na pandemia! Eu encaro com muito cuidado e muita gente me acha até exagerado, mas eu não acho. Acredito que se todos tivessem esses cuidados, a coisa poderia estar melhor. Essa coisa de cumprimentar com a mão, por exemplo, não deveria existir, deveria ser o cumprimento oriental, só se curvando. Evitaríamos até gripe. Essa doença é traiçoeira e todos precisam ter cuidado, usar máscara e manter o distanciamento", disse Roberto à "Caras".

Segundo Roberto, em sua casa os funcionários foram proibidos de usar transporte público e só ele pode entrar em seus carros. Vale lembrar que Roberto foi dirigindo sozinho o próprio veículo quando chegou a sua vez de ser imunizado.

MÚSICA

Roberto garante que sente falta dos palcos. "É ali que não tenho problema", afirmou o cantor à revista.