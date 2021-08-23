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Roberto Carlos defende fim do aperto de mão e anuncia nova música

"Evitaríamos até gripe", disse o cantor à Caras sobre os cuidados na pandemia

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 08:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2021 às 08:56
19/04/2009 - O cantor Roberto Carlos durante show em homenagem aos seus 68 anos de idade e 50 de carreira, no Estádio Sumaré
O cantor Roberto Carlos durante show em homenagem aos seus 68 anos de idade e 50 de carreira, no Estádio Sumaré, em 2009 Crédito: Carlos Alberto Silva
Roberto Carlos segue tomando todos os cuidados contra a Covid-19 durante a pandemia. Além de já estar imunizado com duas doses da vacina contra o vírus, o Rei contou à revista Caras o que tem feito para preservar sua saúde. Portador de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), ele defende até a extinção do aperto de mão.
"Imagina como não é uma pessoa com TOC na pandemia! Eu encaro com muito cuidado e muita gente me acha até exagerado, mas eu não acho. Acredito que se todos tivessem esses cuidados, a coisa poderia estar melhor. Essa coisa de cumprimentar com a mão, por exemplo, não deveria existir, deveria ser o cumprimento oriental, só se curvando. Evitaríamos até gripe. Essa doença é traiçoeira e todos precisam ter cuidado, usar máscara e manter o distanciamento", disse Roberto à "Caras".
Segundo Roberto, em sua casa os funcionários foram proibidos de usar transporte público e só ele pode entrar em seus carros. Vale lembrar que Roberto foi dirigindo sozinho o próprio veículo quando chegou a sua vez de ser imunizado.

MÚSICA

Roberto garante que sente falta dos palcos. "É ali que não tenho problema", afirmou o cantor à revista.
Bastante preocupado com a saúde, o Rei só saiu de casa na pandemia para se vacinar, ir ao casamento do filho na última semana, em São Paulo, e ir ao estúdio - ao lado de sua casa na Urca (RJ) - gravar novas canções. De acordo com a Caras, "Bicho solto" tem previsão de ser lançada em setembro e um dueto com a cantora Liah Soares deve sair em breve como parte da trilha sonora de "Um lugar ao sol", próxima novela das nove.

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