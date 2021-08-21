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Cerimônia íntima

Roberto Carlos deixa o isolamento para ir ao casamento do filho

O Rei participou da cerimônia de Dudu Braga com a mulher Valeska, num apartamento em São Paulo

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 11:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2021 às 11:29
19/04/2009 - O cantor Roberto Carlos chega ao aeroporto de Cachoeiro para show em homenagem aos seus 68 anos de idade e 50 de carreira.
O cantor Roberto Carlos chega ao Aeroporto de Cachoeiro para show em homenagem aos seus 68 anos de idade, em 2009  Crédito: Carlos Alberto Silva
Roberto Carlos deixou o isolamento em sua residência no Rio para participar do casamento do filho, Dudu Braga, com a mulher Valeska. Os dois já vivem há 18 anos juntos e resolveram fazer uma cerimônia íntima, num apartamento em São Paulo.
Essa foi uma das poucas vezes que o Rei saiu de seu apartamento na Urca (RJ). Durante a pandemia, ele só havia saído de casa para tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19.
Além de Roberto, sua neta Laura, de 5 anos, e o padre Antônio Maria, que celebrou a união, estavam na comemoração. Segundo Dudu Braga, a filha foi uma das razões de formalizar a união.
Segundo a revista Caras, Roberto Carlos cantou trechos das músicas "Jesus Cristo" e "Nossa Senhora" ao fim da cerimônia. "Desejo muitas felicidades, alegrias, saúde, paz e amor para eles. Meu filho é meu ídolo", disse o Rei emocionado.

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