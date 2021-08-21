Roberto Carlos deixa o isolamento para ir ao casamento do filho

O cantor Roberto Carlos chega ao Aeroporto de Cachoeiro para show em homenagem aos seus 68 anos de idade, em 2009 Crédito: Carlos Alberto Silva

Roberto Carlos deixou o isolamento em sua residência no Rio para participar do casamento do filho, Dudu Braga, com a mulher Valeska. Os dois já vivem há 18 anos juntos e resolveram fazer uma cerimônia íntima, num apartamento em São Paulo.

Essa foi uma das poucas vezes que o Rei saiu de seu apartamento na Urca (RJ). Durante a pandemia, ele só havia saído de casa para tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Além de Roberto, sua neta Laura, de 5 anos, e o padre Antônio Maria, que celebrou a união, estavam na comemoração. Segundo Dudu Braga, a filha foi uma das razões de formalizar a união.