Roberto Carlos ganha bolo da produção do BBB 21 e celebra a distância

Aniversário do Rei Roberto Carlos é comemorado no BBB 21 Crédito: Instagram | @bbb

Os participantes do BBB 21 (Globo) foram convidados para a festa de aniversário de Roberto Carlos. Eles receberam um bolo, champanhe e rosas vermelhas para assistir a um especial do rei na televisão da sala.

O bolo era igual ao que foi enviado pela produção do programa à casa do cantor, que completou 80 anos nesta segunda-feira (19). "Brothers, eu também ganhei do Boninho um bolo igual ao de vocês", mostrou nas redes sociais. "Vamos comemorar juntos e a distância."

O programa também teve um Jogo da Discórdia diferente, baseado em músicas de Roberto. Todos os confinados estavam com placas nas quais estava escrito "Esse Cara Sou Eu". Eles deviam levantá-la caso se identificassem com trechos de letras lidas pelo apresentador Tiago Leifert.

A primeira foi "Ilegal, Imoral ou Engorda". "Há muito me perdi entre mil filosofias, virei homem calado e até desconfiado, procuro andar direito, ter os pés no chão, mas certas coisas sempre me chamam atenção", leu.

Dito isso, ele quis saber: "Quem é o mais conspiratório?". "Todo mundo tem um Gil dentro de si", respondeu Viih Tube, aos risos.

A próxima letra foi de "Querem Acabar Comigo". "Querem acabar comigo, nem eu mesmo sei porque, e isso eu não vou deixar". Ele então perguntou: "Quem está se sentindo perseguido?". Fiuk, Arthur, Juliette e Pocah levantaram a placa.

Depois foi a vez de "Mexericos da Candinha". "A Candinha quer fazer da minha vida um inferno, já está falando do modelo do meu terno, e que a minha calça é justa, que de ver ela se assusta", descreveu. "Quem é o grande fofoqueiro?", quis saber. Gilberto e Pocah se manifestaram.

Na sequência, a música foi "Não É Papo Pra Mim". "Se em festa de família, o assunto é casamento, eu finjo que não ouço, essa escola eu não frequento, eu mudo de assunto, falo até de futebol, casamento enfim, não é papo pra mim", descreveu. "Quem está fugindo de papo de jogo?", perguntou o apresentador. Camilla de Lucas foi a única que respondeu que ela.

Depois, foi a vez de "É Papo Firme". "Essa garota é papo firme, se alguém diz que ela está errada, ela dá bronca, fica zangada, manda tudo pro inferno", leu. "Quem não aceita ser contrariado na casa?", quis saber Leifert. Gilberto, Camilla e Juliette levantaram a placa.

"Se Você Pensa" foi a música seguinte: "Se você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, acho bom saber que pra ficar comigo, vai ter que mudar, daqui pra frente, tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser gente". "Quem precisa melhorar?", disse. Camilla e João Luiz consideraram que eles.

A última música foi "Quando. "Eu posso até dizer ninguém te amou tanto quanto eu te amei, mas você não mereceu o amor que eu te dei", leu. "Quem está se sentindo traído?", quis saber. Fiuk, Juliette e Caio se manifestam.