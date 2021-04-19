Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contra Gil e Caio

Fábio Jr. puxa mutirão para permanência de Fiuk no BBB 21

Para ajudar o filho a permanecer no programa Fábio Jr., 67, iniciou um mutirão em suas redes sociais para a permanência do artista no programa.

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 09:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 abr 2021 às 09:39
Fábio Jr e os filhos, Cleo Pires e Fiuk
Fábio Jr e os filhos, Cleo Pires e Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram @fiuk
O cantor Fiuk foi indicado ao Paredão desta semana pela líder Viih Tube, neste domingo (18). Para ajudar o filho a permanecer no programa Fábio Jr., 67, iniciou um mutirão em suas redes sociais para a permanência do artista no programa.
"Tamo junto, filhote! Bora de Mutirão Moçada!", escreveu o cantor como legenda de uma foto dos dois publicada em seu Twitter. Ao lado de Fiuk estão Gilberto, também indicado pela líder, e Caio que perdeu a prova Bate e Volta para Arthur.
Após a formação do 12º Paredão, Fiuk desabafou sobre a youtuber na área externa da casa. "Sabe que eu tinha dificuldade de acreditar nela porque ela já chegou em mim numa festa e disse que eu era uma das cinco pessoas mais sinceras que ela conhecia aqui dentro", começou.
"Fiquei com aquilo guardado, mas deveria ter visto outras coisas. Vacilei". O cantor relembra de uma conversa que teve com a sister: "Ela disse 'cuidado que se você imunizar a minha indicação, eu vou indicar você'. Como assim? Então sou segunda opção de voto? E ela 'não, é a quarta'"
Em resposta Gilberto relembra que nesta formação de paredão, Fiuk foi a primeira opção para Viih Tube. "Sou muito burro", conclui o ator e cantor. Na semana em que o cantor e o doutorando em economia dividiram o Anjo, a youtuber também era líder e indicou Gilberto ao Paredão.

Veja Também

Caio, Fiuk e Gilberto estão no Paredão do "BBB21"

Marcelo Adnet expõe ex-BBBs ao criticar reuniões na pandemia

Camilla vence prova do Anjo e dá Monstro para Arthur, Caio e Gil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Fiuk Reality show BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados