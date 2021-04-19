Fábio Jr. puxa mutirão para permanência de Fiuk no BBB 21

Fábio Jr e os filhos, Cleo Pires e Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram @fiuk

O cantor Fiuk foi indicado ao Paredão desta semana pela líder Viih Tube, neste domingo (18). Para ajudar o filho a permanecer no programa Fábio Jr., 67, iniciou um mutirão em suas redes sociais para a permanência do artista no programa.

"Tamo junto, filhote! Bora de Mutirão Moçada!", escreveu o cantor como legenda de uma foto dos dois publicada em seu Twitter. Ao lado de Fiuk estão Gilberto, também indicado pela líder, e Caio que perdeu a prova Bate e Volta para Arthur.

Após a formação do 12º Paredão, Fiuk desabafou sobre a youtuber na área externa da casa. "Sabe que eu tinha dificuldade de acreditar nela porque ela já chegou em mim numa festa e disse que eu era uma das cinco pessoas mais sinceras que ela conhecia aqui dentro", começou.

"Fiquei com aquilo guardado, mas deveria ter visto outras coisas. Vacilei". O cantor relembra de uma conversa que teve com a sister: "Ela disse 'cuidado que se você imunizar a minha indicação, eu vou indicar você'. Como assim? Então sou segunda opção de voto? E ela 'não, é a quarta'"