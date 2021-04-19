Caio, Fiuk e Gilberto estão no Paredão do "BBB21"

Formação de paredão no BBB 21 tem Fiuk, Gilberto e Caio Crédito: Instagram | @bbb

A esperada reta final do BBB 21 chegou. Há menos de duas semanas da grande final, aconteceu na noite deste domingo (18) a formação do 12º Paredão no reality. Conforme informado por Tiago Leifert no dia da prova do líder, quatro pessoas foram indicadas ao Paredão e as duas indicadas pela casa disputaram a prova Bate e Volta.

Após anunciar a Camilla que o vencedor do Anjo dessa semana era autoimune e que ela, portanto, não poderia ser votada, Viih Tube foi convocada a anunciar seus dois votos: um de sua preferência e, necessariamente, um dos três participantes.

"São oito pessoas que quero ser amigas lá fora. Não tenho nada para falar de ninguém e isso acaba sendo difícil nesse momento que estou vivendo agora. Então, meu único critério é afinidade", disse a influenciadora ao mandar Gil e Fiuk ao Paredão.

Os outros participantes descobriram quando foram ao confessionário que teriam que indicar dois nomes à berlinda. Cada um que votava ia para o quarto sem falar nada aos colegas, para que, dessa forma, nenhum deles tivesse vantagem.

Com votos de João, Camilla, Juliette, Gil, Arthur foi o primeiro indicado ao Paredão com os votos da casa. O outro nome teve que ser decidido por Viih Tube, já que Pocah, Juliette, João e Caio, empataram, com três votos cada.

Com lágrimas nos olhos, Viih Tube disse que não conseguia votar em Pocah, de quem tinha se aproximado no reality e, dessa forma mandou Caio ao Paredão. O fazendeiro e Arthur disputaram a Prova Bate e Volta.