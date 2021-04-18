Estilos de maquiagem do 'BBB 21' resgatam tendências e chamam atenção

Participante do "BBB 21", Juliette Freire é maquiadora profissional Crédito: TV Globo/ Reprodução

As maquiagens do "Big Brother Brasil 21", assim como as roupas, influenciam os telespectadores fora da casa mais vigiada do Brasil. Seja com o famoso "olho de gatinho", o batom vermelho e até delineadores coloridos, os estilos chamam atenção e muitas são reproduzidos por muitas pessoas.

"Nunca fui muito de usar delineado", diz Thaís Leal, 21, criadora de conteúdo e publicitária. "Mas com elas usando, comecei a gostar muito", conclui. Para Mariana Rodovalho, 30, revisora, tradutora e maquiadora, o enfoque na beleza surgiu no "BBB 20".

"Sou uma telespectadora assídua do BBB", explica, "e essas tendências começaram a aparecer no ano passado". Tanto Mariana quanto Thaís lembram de Manu Gavassi, 28, que fez sucesso com o público com maquiagens coloridas.

"A Manu trazia o colorido no delineador, em tudo! E o 'menos é mais'", diz o maquiador Babu Lima. "Já a Juliette [Freire, 31] veio com uma pele 'Kardashian'. Iluminador, triângulo invertido, contorno molhado, pele pesada e bem iluminada", compara.

Apesar de apresentar estilos diferentes, o "BBB 21" trouxe produtos com muito destaque. Juliana Barros, diretora de marketing de maquiagem da Avon, marca patrocinadora do reality, diz que os preferidos são os delineadores pretos e coloridos, o batom de longa duração e o gloss.

"No começo mandamos [ao BBB] a linha completa", conta Juliana, "porém, à medida que o programa foi avançando, nós começamos a ver os comportamentos". Ela diz que, além de itens que as confinadas gostam, também são enviados lançamentos da marca.

"Mandamos o balm [que hidrata os lábios] porque elas reclamavam muito do frio pelo ar condicionado", que resseca a boca. Além disso, Juliana conta que os delineadores são um dos produtos mais enviados.

Camilla de Lucas já falava sobre maquiagem antes do reality Crédito: TV Globo/ Reprodução

Babu afirma que ter uma profissional da maquiagem na casa aumenta o foco nas técnicas e estilos. "Atribuo essas tendências bastante a ter uma maquiadora profissional lá dentro", pontua ele, referindo-se à maquiadora paraibana Juliette.

A maquiadora e youtuber Duda Fernandes, 29, diz que ter o patrocínio de uma marca conhecida também impulsiona as tendências. "Isso fortalece a maquiagem. Eles dão mais visibilidade", explica. E esse efeito reflete também para a marca.

"Nunca vendemos tanto delineador", diz a diretora de marketing da Avon. "O batom vermelho, por exemplo, é clássico, mas quando você torna isso massivo no programa, vira tendência".

Estilo de Sarah, participante já eliminada, é mais clássico, com pretos e esfumados Crédito: TV Globo/ Reprodução

"Este ano é realmente o ano mais importante para tudo isso", fala Miguel Marsicano, coordenador de conteúdo e relações públicas da Avon, que diz que o "BBB" foi fundamental para as ações e do reposicionamento da marca no mercado.

"A maquiagem muda igual à moda. Técnicas antigas, como delineador e batom vermelho, vão e voltam", afirma Babu Lima. Para ele, produtos como blush, iluminador, lip tint e gloss vieram para ficar. "Define a 'necessaire' de uma mulher brasileira".

Para Duda Fernandes, a maquiagem tem um poder transformador, e se maquiar durante a pandemia pode ajudar a trazer a autoestima de volta. "Basta colocar algo simples que realce o que tem de bonito e aquilo valida novamente a beleza e faz se sentir bem".

Mariana completa: "Dentro dessa pandemia que nós vemos tantas coisas tristes e ruins acontecendo, precisamos de um tempo para olhar para nós mesmos", e para ela, isso acontece durante a maquiagem.

CUIDADOS COM A PELE

Para Babu Lima, os maiores "vilões" da edição são, na verdade, os cílios postiços e não limpar a pele após ficar muitas horas de maquiagem. "Percebo que elas realmente não se demaquilam para fazer o raio-X já bonitas e maquiadas", diz.

"Nenhuma maquiagem foi feita para ficar 24 horas na pele", afirma o dermatologista Otávio Macedo. Ele explica que não limpar a pele pode causar a acne cosmética, além de ser extremamente prejudicial para o rosto.

"A grande questão é: retirar e nunca dormir com a maquiagem", reforça. O médico então estabelece uma rotina de cuidados para tomar com a pele: o primeiro passo é tirar a maquiagem com água miscelar ou lenços umedecidos, e então passar o demaquilante.

Ele explica que a água miscelar é interessante para peles sensíveis e funciona como "um ímã que vai retirando as impurezas". Após a limpeza, é necessário utilizar um tônico específico para cada tipo de pele, de oleosa a seca.

"Não pode esquecer de ter uma água miscelar do lado da sua cama", completa Thaís Leal, "para tirar a maquiagem, mesmo se estiver bêbada, porque tem que limpar e lavar o rosto antes de dormir".

Carla Diaz com cílios postiços, acessório usado por todas as sisters Crédito: Reprodução/Globo

Sobre os cílios postiços, Babu afirma que não é recomendado dormir utilizando-os. "A cola de cílios tem um período de duração de 12 a 18 horas", explica. Porém, o maquiador afirma que isso não quer dizer que se deva usar o produto por todo o tempo.

"A base dos cílios precisa respirar e ter um alívio desse peso dos postiços", completa. Ele diz que também não é recomendado deixar o produto em lugares úmidos, pois é perigoso que alguma bactéria apareça.

Mariana diz que sempre busca alternativas para não utilizar os postiços e conseguir um efeito melhor ao usar rímel. "Quanto mais claro [o tom da pálpebra], seja na pele ou na cor da sombra, o rímel preto dá mais definição", explica.

Otávio Macedo reforça que é necessário consultar o dermatologista uma vez ao ano. "O dermatologista é o que vai orientar o seu 'skin care'". Ele diz que é preciso hidratar a pele e utilizar protetor solar mesmo dentro de casa, "no mínimo [fator] 30 para todo mundo".

O médico percebeu aumento na busca das pessoas por cuidados com a pele. "Houve alguns problemas dermatológicos que pioraram", começa, "quem já tem tendência a acne, com o uso da máscara houve aumento das lesões, e a queda de cabelo".

Miguel Marsicano afirma que a marca envia para o BBB produtos para a limpeza da maquiagem e que tem uma tecnologia para que os produtos não agridam a pele, mesmo após muitas horas. "Queremos atender e trazer tecnologia para todo mundo", completa Juliana.

MAQUIAGENS DAS PARTICIPANTES

Cada sister tem um estilo diferente na maquiagem. Seja mais natural ou pesada, as técnicas geram comentários e identificação com o público, para Juliana Barros "a maquiagem tem um papel emocional muito grande mesmo nesse momento".

Juliette: O estilo da sister pode ser definido como ousado, "como uma boa maquiadora", diz Duda Fernandes. Com grafismos, traços mais desenhados e complexos, a maquiadora afirma que Juliette sabe "fazer uma boca vermelha maravilhosa".

Sarah: Duda a classifica como um estilo mais clássico. "Ela gosta de apostar em esfumados e olho preto. É uma maquiagem muito clássica e atemporal, não tem muito erro", explica.

Thaís: A sister apresenta uma maquiagem natural. Foca em realçar o que já tem de bonito em seu rosto. A dentista faz um delineado com um "gatinho" no canto externo do olho e um puxadinho no canto interno. "É uma técnica que eu indico para quem está começando a fazer delineado", completa a maquiadora.

Thaís é adepta do delineado "gatinho" Crédito: TV Globo/ Reprodução

Camilla de Lucas: A influenciadora já falava de maquiagem fora da casa, "ela fala sobre os tons de bases para pele negra, e sempre achei muito necessárias essa discussão", afirma Mariana. Duda Fernandes aponta que a sister usa pouca maquiagem e foca em realçar a beleza e textura de sua pele. Babu Lima diz que ela trouxe tons de batons para a pele negra: "Trouxe o batom para a pele negra no roxo, vinho escuro, 'pink' magenta, ou lilás".

Carla Diaz: O estilo de Carla é focado nos olhos. Duda destaca a produção para os cílios naturais da sister: "ela usa máscara de cílios e os deixa bem marcados", explica. Juliana Barros diz que ela tem um estilo mais "glow", "vai para o dourado, uma coisa mais natural".

Pocah: A cantora utiliza olhos mais cintilantes, batons fortes e cílios postiços pesados. A sister chamou atenção por não tirar os cílios, tomar banho com a maquiagem e até mesmo dormir. "Postiços: é importante tirar para não ficar sem nenhum cílio natural", fala Thaís Leal.