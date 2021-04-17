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BBB 21

Camilla vence prova do Anjo e dá Monstro para Arthur, Caio e Gil

A participante ainda não sabe, mas o vencedor da tarefa estará autoimune na formação do Paredão deste domingo (18)

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 18:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 abr 2021 às 18:08
Camilla de Lucas
Camilla de Lucas vence a última prova do anjo do BBB 21 Crédito: Reprodução/ @camilladelucas
Aconteceu na tarde deste sábado (17), a última prova do Anjo do BBB 21. Camilla levou a melhor e, ainda não sabe, mas o vencedor da tarefa estará autoimune na formação do Paredão deste domingo (18), ou seja, não poderá ser votado.
A influenciadora escolheu Arthur, Caio e Gil para o castigo do Monstro. Antes de dizer quem realizaria a tarefa. Camilla leu uma mensagem que informava que Viih terá que indicar um dos três ao Paredão.
A ordem dos participantes foi definida por sorteio e um por vez teria que passar por um percurso, enquanto os outros aguardavam sua vez em outra sala. Antes de dar início à tarefa era preciso memorizar cinco cores de esmaltes que eram exibidas num telão por 60 segundos.

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Durante o trajeto, o participante deveria encontrar os esmaltes indicados e formar seu gabarito. Caso esquecesse a ordem, poderia apertar um botão para rever a ordem e conseguir mais tempo. Pocah, Fiuk e Juliette tentaram usar o recurso, mas não conseguiram encontrar o totem.
O vencedor seria aquele que acertasse o gabarito, incluindo a ordem na qual os esmaltes apareceram no telão. Em caso de empate, ganharia aquele que tivesse realizado a prova em menor tempo. Camilla acertou tudo e finalizou o percurso em 98 segundos

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