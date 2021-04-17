Separado de Xororó, Chitãozinho faz parceria com capixaba do BBB 21

Arthur Picoli, de samambaia, em dueto com Chitãozinho Crédito: Reprodução/redes sociais

Chitãozinho substituiu seu parceiro Xororó, na noite de sexta-feira (16), para cantar em dueto com uma samambaia.

A performance da canção "Página de Amigos" foi exibida no Twitter do cantor numa divertida montagem em que a planta, na verdade, é o "brother" capixaba Arthur Picoli, integrante do reality show BBB 21 da TV Globo.

Na legenda, o sertanejo descreveu: "Karaokê do Chitão x Arthur BBB".

O vídeo mostra Arthur fantasiado de planta quando cumpriu o castigo do monstro, na semana passada (09), cantando o sucesso sertanejo. O famoso cedeu a primeira voz ao participante do BBB 21 e marcou presença na cantoria com a segunda voz.

Chitãozinho deu uma palhinha aos fãs e ainda demonstrou que está "ligado" nos acontecimentos da casa mais vigiada do país.