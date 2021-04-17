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Vestido de samambaia

Separado de Xororó, Chitãozinho faz parceria com capixaba do BBB 21

O sertanejo substituiu seu parceiro por Arthur Picoli, integrante do reality, para cantar em dueto na noite desta sexta-feira

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 09:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 abr 2021 às 09:48
Arthur Picoli, de samambaia, em dueto com Chitãozinho
Arthur Picoli, de samambaia, em dueto com Chitãozinho Crédito: Reprodução/redes sociais
Chitãozinho substituiu seu parceiro Xororó, na noite de sexta-feira (16), para cantar em dueto com uma samambaia.
A performance da canção "Página de Amigos" foi exibida no Twitter do cantor numa divertida montagem em que a planta, na verdade, é o "brother" capixaba Arthur Picoli, integrante do reality show BBB 21 da TV Globo.
Na legenda, o sertanejo descreveu: "Karaokê do Chitão x Arthur BBB".
O vídeo mostra Arthur fantasiado de planta quando cumpriu o castigo do monstro, na semana passada (09), cantando o sucesso sertanejo. O famoso cedeu a primeira voz ao participante do BBB 21 e marcou presença na cantoria com a segunda voz.
Chitãozinho deu uma palhinha aos fãs e ainda demonstrou que está "ligado" nos acontecimentos da casa mais vigiada do país.
Após 50 anos de parceria, a dupla oficial Chitãozinho e Xororó está separada por causa da pandemia de Covid-19.

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