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Nova líder do BBB 21, Viih Tube diz que pode indicar Gil ao Paredão

'Nem abracei ele quando eu fiquei líder. Não consigo', afirma youtuber

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 15:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2021 às 15:10
Viih Tube é a nova líder do BBB 21
Viih Tube é a nova líder do BBB 21 Crédito: Fabio Rocha/Globo
Líder da semana, Viih Tube disse para Juliette, na madrugada desta sexta (16) no BBB 21, que pode colocar Gil no Paredão. Na conversa com a maquiadora, a youtuber afirmou que o doutorando em economia não estava olhando no olho dela por considerá-la uma opção de voto.
Viih disse que entende o brother por ter atitude parecida com a dele. "Tu não olha no olho de Gil, não?", perguntou a paraibana.
"Eu também sou assim. Eu não consigo falar com o Gil agora. Nem abracei ele quando eu fiquei líder. Não consigo falar com ele. Eu sou assim porque ele é uma opção para mim, entendeu?", respondeu a youtuber.
Juliette afirmou que a situação é "triste". "É difícil. Não quero acabar com o sonho do menino, não quero acabar com a vida dele. Não que sou eu que escolho, é o público. Mas querendo ou não, por no Paredão é um risco que a pessoa corre", concluiu

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