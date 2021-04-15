Clima de Rodeio: hit capixaba abre a festa do líder Caio, no BBB 21

BBB 21: o participante Caio, também chamado de "Bastião" pelos outros brothers, durante sua festa Crédito: Instagram/@bbb

Em clima de fazenda, a festa do líder Caio começou nesta quarta-feira (14), no "BBB 21" (Globo), com o 'Bastião' emocionado. A abertura ficou por conta de um hit capixaba, que estourou nas paradas musicais em 2002: "Clima de Rodeio".

Os versos "Alô galera de cowboy, alô galera de peão", entoados pelo antigo Dallas Company - que durante sua trajetória passou a se chamar Dallas Country e trocou a vocalista -, já haviam aparecido em outras edições do reality show e, pelo jeito, continua fazendo sucesso. Enquanto Caio se emocionava com a decoração e a música, os brothers fizeram coreografia para a canção.

A banda de Colatina comemorou ser novamente lembrada num dos programas de maior audiência da TV brasileira. "Essa é CAPIXABA, É GRAVADA EM COLATINA, E TÁ VIVA, TÁ VIVASSAAA!! Viva @dallascountryoficial , Viva o ES, viva a música CAPIXABA!!", publicou o grupo em seu perfil no Instagram.

FESTA DO CAIO

De volta ao BBB 21, o líder goiano quis criar um ambiente semelhante ao que está acostumado em sua terra natal e até se surpreendeu com a decoração. Caio vestiu um traje tipicamente 'cowboy', com direito a chapéu.

A festa teve direito à declaração da sister Viih Tube para Juliette: 'O que eu puder fazer por você, vou fazer', inclusive prometendo amizade para fora do programa e dizendo que fará da paraibana vencedora, caso saia antes.