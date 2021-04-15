Clima de Rodeio: hit capixaba abre a festa do líder Caio, no BBB 21

Em clima de fazenda, a festa do líder Caio começou nesta quarta-feira (14), no "BBB 21" (Globo), com o 'Bastião' emocionado. A abertura ficou por conta de um hit capixaba, que estourou nas paradas musicais em 2002: "Clima de Rodeio".
Os versos "Alô galera de cowboy, alô galera de peão", entoados pelo antigo Dallas Company - que durante sua trajetória passou a se chamar Dallas Country e trocou a vocalista -, já haviam aparecido em outras edições do reality show e, pelo jeito, continua fazendo sucesso. Enquanto Caio se emocionava com a decoração e a música, os brothers fizeram coreografia para a canção.
A banda de Colatina comemorou ser novamente lembrada num dos programas de maior audiência da TV brasileira. "Essa é CAPIXABA, É GRAVADA EM COLATINA, E TÁ VIVA, TÁ VIVASSAAA!! Viva @dallascountryoficial , Viva o ES, viva a música CAPIXABA!!", publicou o grupo em seu perfil no Instagram.
"Clima de Rodeio" apareceu pela primeira vez no "Big Brother Brasil", em 2002. Na época, a canção virou trilha sonora do campeão daquela edição (BBB2), Rodrigo Leonel, conhecido como Caubói. No ano passado, ela voltou a tocar na festa da líder Rafa Kalliman e deixou a ex-vocalista, Jameika Mansur, animada com a repercussão.
FESTA DO CAIO
De volta ao BBB 21, o líder goiano quis criar um ambiente semelhante ao que está acostumado em sua terra natal e até se surpreendeu com a decoração. Caio vestiu um traje tipicamente 'cowboy', com direito a chapéu.
A festa teve direito à declaração da sister Viih Tube para Juliette: 'O que eu puder fazer por você, vou fazer', inclusive prometendo amizade para fora do programa e dizendo que fará da paraibana vencedora, caso saia antes.
Também durante o evento agro, Camilla de Lucas conversou com Viih Tube e João Luiz sobre a relação entre Thaís, que deixou a casa no último paredão, e Fiuk. Para a influenciadora, a situação entre o casal que ia e voltava era desconfortável e que ela já se sentia a "amiga chata" em aconselhar a ex-sister.