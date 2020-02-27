'BBB 20' resgata hit sertanejo capixaba: 'Orgulhosa', diz cantora

"BBB 20": cena aérea da festa junina de Rafa Kalimann, em comemoração à sua liderança no reality da Globo Crédito: TV Globo/Reprodução

Dallas Country (antigo Dallas Company) que estourou do Quem assistiu ao " BBB 20 " na noite desta quarta (26) escutou em alto e bom som a música conhecida pelo verso "alô, galera de caubói", clássico do(antigo Dallas Company)que estourou do Espírito Santo para o Brasil em 2002. "Clima de Rodeio", nome oficial da canção, tomou contas das paradas de sucesso justamente por conta do reality show. No "BBB 2", virou trilha sonora do campeão daquela edição, Rodrigo Leonel, conhecido como Caubói.

O hit voltou à telinha da Globo para ambientar a festa do líder de Rafa Kalimann, influenciadora do grupo Camarote do programa, que venceu a liderança do programa nesta semana. Na web, um trecho dos confinados dançando ao som da música capixaba viralizou e todos elogiaram o retorno da canção. "Começou a festa junina da Rafa! E eles começaram em grande estilo", escreveu uma internauta. Outra fã comentou: "Bem plenas!".

"Me mandaram mensagem desde cedo no Instagram... Fico muito feliz, muito orgulhosa do trabalho que a gente fez e de ser lembrada com esse carinho. Passam anos e anos, passa outro ano, e é uma música que parece que vai ficar para sempre na memória das pessoas. É imortal. Fico orgulhosa de ter sido parte disso", conta ela, que atualmente mora em Colatina, no Norte do Espírito Santo.

? Alô galera de cowboy

Alô galera de peão

Quem gosta de rodeio bate forte com a mão ???#BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/AnttdEe5mG — VemBigBrother (@VemBigBrother) February 27, 2020

Jameika já confessou que hoje em dia não se vê mais soltando a voz no sertanejo. No entanto, ela esclarece que não é porque não goste mais do gênero musical.

"Nesse universo que eu entrei, de cura e tudo o mais, eu entendi o poder da palavra. E a maioria dos sertanejos hoje têm letras que eu acho que alimentam relacionamentos abusivos, tóxicos... Então eu não escuto. Mas há duplas de que eu gosto", comenta. Hoje em dia eu canto o que vem da minha alma. Fiz um show em dezembro passado e foi o melhor da minha vida. O primeiro em que eu fui eu mesma", justifica.

Cantora Jameika prepara novo projeto musical Crédito: Netto Fotografias

No auge do sucesso, o Dallas Company teve que mudar de nome para Dallas Country, devido a uma briga judicial com o ex-empresário do grupo. "Clima de "Rodeio" foi regravada por grandes nomes do sertanejo, como Rio Negro & Solimões.