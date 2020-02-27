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"Alô, galera de caubói!"

'BBB 20' resgata hit sertanejo capixaba: 'Orgulhosa', diz cantora

Rafa Kalimann ganhou festa do líder, embalada pelo sucesso 'Clima de Rodeio', da banda de Colatina Dallas Country

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 16:35
"BBB 20": cena aérea da festa junina de Rafa Kalimann, em comemoração à sua liderança no reality da Globo Crédito: TV Globo/Reprodução
Quem assistiu ao "BBB 20" na noite desta quarta (26) escutou em alto e bom som a música conhecida pelo verso "alô, galera de caubói", clássico do Dallas Country (antigo Dallas Company) que estourou do Espírito Santo para o Brasil em 2002. "Clima de Rodeio", nome oficial da canção, tomou contas das paradas de sucesso justamente por conta do reality show. No "BBB 2", virou trilha sonora do campeão daquela edição, Rodrigo Leonel, conhecido como Caubói.
O hit voltou à telinha da Globo para ambientar a festa do líder de Rafa Kalimann, influenciadora do grupo Camarote do programa, que venceu a liderança do programa nesta semana. Na web, um trecho dos confinados dançando ao som da música capixaba viralizou e todos elogiaram o retorno da canção. "Começou a festa junina da Rafa! E eles começaram em grande estilo", escreveu uma internauta. Outra fã comentou: "Bem plenas!".

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O Divirta-se decidiu logo ir atrás da voz por trás do sucesso, Jameika Mansur, vocalista do Dallas Company na época. A cantora, que agora aposta em hits românticos em carreira solo e está prestes a lançar dois singles em 2020, comemorou a exposição da canção em cadeia nacional.
"Me mandaram mensagem desde cedo no Instagram... Fico muito feliz, muito orgulhosa do trabalho que a gente fez e de ser lembrada com esse carinho. Passam anos e anos, passa outro ano, e é uma música que parece que vai ficar para sempre na memória das pessoas. É imortal. Fico orgulhosa de ter sido parte disso", conta ela, que atualmente mora em Colatina, no Norte do Espírito Santo.
Jameika já confessou que hoje em dia não se vê mais soltando a voz no sertanejo. No entanto, ela esclarece que não é porque não goste mais do gênero musical.
"Nesse universo que eu entrei, de cura e tudo o mais, eu entendi o poder da palavra. E a maioria dos sertanejos hoje têm letras que eu acho que alimentam relacionamentos abusivos, tóxicos... Então eu não escuto. Mas há duplas de que eu gosto", comenta. Hoje em dia eu canto o que vem da minha alma. Fiz um show em dezembro passado e foi o melhor da minha vida. O primeiro em que eu fui eu mesma", justifica.
Cantora Jameika prepara novo projeto musical Crédito: Netto Fotografias
No auge do sucesso, o Dallas Company teve que mudar de nome para Dallas Country, devido a uma briga judicial com o ex-empresário do grupo. "Clima de "Rodeio" foi regravada por grandes nomes do sertanejo, como Rio Negro & Solimões. 
A vocalista capixaba deixou a banda no fim de 2009 e chegou a formar com um amigo a dupla sertaneja Jam e Jameika, que durou até 2014. Após cinco anos afastada da música, agora ela retorna com outros projetos. "Quero ser livre para cantar o que eu tiver vontade", diz.

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