'BBB 20': Pyong reclama de capixaba Gizelly: 'Passa do ponto na bebida'

Depois do fim da festa da líder Rafa Kalimann na manhã desta quinta (27) no "BBB 20", Pyong e Marcela reclamaram do comportamento da representante capixaba do reality, Gizelly Bicalho. A bonita teria exagerado um pouco na bebida durante a festa e teria dado trabalho na hora de ir dormir, tendo dificuldade em cumprir as regras do reality da Globo em relação a roupas e microfone.
"Ela passa do ponto na bebida, é feio demais. Você fala pra ela parar e ela não te ouve. Ela também não para de comer por nada, daí depois passa mal, reclama que engorda. Toda semana tem festa, a gente não precisa se entupir de comida assim", julgou Pyong.
"Mas se isso te incomoda, fala com ela, porque eu já desisti, sempre que tem festa é assim. Eu não vou deixar de curtir minha festa, de me jogar do jeito que eu gosto, porque ela está com cara de (xingamento)", rebateu Marcela.