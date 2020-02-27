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"Feio demais"

'BBB 20': Pyong reclama de capixaba Gizelly: 'Passa do ponto na bebida'

Hipnólogo falou que depois de comer e beber demais, Gizelly reclama que engorda e passa mal

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 08:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 08:48
"BBB 20": o brother Pyong Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois do fim da festa da líder Rafa Kalimann na manhã desta quinta (27) no "BBB 20", Pyong e Marcela reclamaram do comportamento da representante capixaba do reality, Gizelly Bicalho. A bonita teria exagerado um pouco na bebida durante a festa e teria dado trabalho na hora de ir dormir, tendo dificuldade em cumprir as regras do reality da Globo em relação a roupas e microfone. 
"Ela passa do ponto na bebida, é feio demais. Você fala pra ela parar e ela não te ouve. Ela também não para de comer por nada, daí depois passa mal, reclama que engorda. Toda semana tem festa, a gente não precisa se entupir de comida assim", julgou Pyong. 

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"Mas se isso te incomoda, fala com ela, porque eu já desisti, sempre que tem festa é assim. Eu não vou deixar de curtir minha festa, de me jogar do jeito que eu gosto, porque ela está com cara de (xingamento)", rebateu Marcela. 

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