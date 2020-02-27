Ex-BBB assume namoro com modelo internacional

O ex-BBB e atleta Fernando Fernandes Crédito: Reprodução/Instagram @fernandoflife

O ex- BBB Fernando Fernandes comoveu os fãs ao anunciar nas redes sociais que tem um novo amor.

Trata-se da modelo internacional Lais Oliveira. O casal apareceu em clima de romance em uma foto publicada pelo também atleta. Nos comentários, os amigos entregaram que os dois estão juntos de verdade.

Lais já desfilou para várias grifes internacionais, incluindo a famosa Victoria's Secrets, marca de lingerie que é referência no mundo da moda mundial.