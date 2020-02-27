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É o amor!

Ex-BBB assume namoro com modelo internacional

Ex-brother Fernando Fernandes está se relacionando com a top Lais Oliveira

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 08:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 08:13
O ex-BBB e atleta Fernando Fernandes Crédito: Reprodução/Instagram @fernandoflife
O ex-BBB Fernando Fernandes comoveu os fãs ao anunciar nas redes sociais que tem um novo amor. 
Trata-se da modelo internacional Lais Oliveira. O casal apareceu em clima de romance em uma foto publicada pelo também atleta. Nos comentários, os amigos entregaram que os dois estão juntos de verdade. 
Lais já desfilou para várias grifes internacionais, incluindo a famosa Victoria's Secrets, marca de lingerie que é referência no mundo da moda mundial. 

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Fernando participou do "BBB 2". Em 2009, sofreu um grave acidente e perdeu o movimento das pernas. Desde então, se tornou atleta e tem colecionado várias vitórias em campeonatos mundiais de paracanoagem. 
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