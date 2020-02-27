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Queda de pressão

Anitta passa mal e não termina show no Rio

Segundo assessoria, cantora teve queda de pressão, mas está bem

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 07:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 07:58
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta, 26, passou mal na tarde desta quarta-feira (26) durante show que fazia no Rio e não conseguiu terminar a apresentação. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da cantora, por conta do excesso de calor, ela teve uma queda de pressão e precisou receber atendimento médico no local.
"Anitta lamenta o ocorrido, passa bem e descansa em casa, no Rio de Janeiro", informa o comunicado. 

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A cantora já tinha se apresentado por uma hora e meia quando se sentiu mal. No momento, a banda Tchakabum, uma das convidadas da noite, estava no palco e prosseguiu com a apresentação.

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