Paolla Oliveira se diz emocionada com 2º lugar da Grande Rio

A atriz desfilou no segundo dia dos desfiles Crédito: Twitter

A atriz Paolla Oliveira desfilou como rainha de bateria da escola de samba carioca Grande Rio, que quase venceu o Carnaval 2020. A agremiação ficou em segundo lugar. A campeã foi a Viradouro.

Em postagem emocionada, Paolla mostrou algumas imagens do desfile e falou da alegra em fazer parte da escola.

"Muito, muito emocionada. Vitórias não são feitas apenas com títulos, mas com vontade, com dedicação, com amor. Voltar à Grande Rio num ano tão potente, tão bonito e com uma mensagem tão importante como o enredo para o Carnaval de 2020, foi realmente muito especial", publicou ela antes de agradecer a todos que fizeram parte da escola.

"Na quadra, na avenida, em casa assistindo e torcendo. Obrigada por me proporcionar esse momento tão incrível. Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé, eu respeito seu amém, você respeita o meu axé", completou.