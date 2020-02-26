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Carnaval do Rio

Paolla Oliveira se diz emocionada com 2º lugar da Grande Rio

Em postagem emocionada, a atriz mostrou algumas imagens do desfile e falou da alegra em fazer parte da escola

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 20:47
A atriz desfilou no segundo dia dos desfiles  Crédito: Twitter
A atriz Paolla Oliveira desfilou como rainha de bateria da escola de samba carioca Grande Rio, que quase venceu o Carnaval 2020. A agremiação ficou em segundo lugar. A campeã foi a Viradouro.
Em postagem emocionada, Paolla mostrou algumas imagens do desfile e falou da alegra em fazer parte da escola.
"Muito, muito emocionada. Vitórias não são feitas apenas com títulos, mas com vontade, com dedicação, com amor. Voltar à Grande Rio num ano tão potente, tão bonito e com uma mensagem tão importante como o enredo para o Carnaval de 2020, foi realmente muito especial", publicou ela antes de agradecer a todos que fizeram parte da escola. 
"Na quadra, na avenida, em casa assistindo e torcendo. Obrigada por me proporcionar esse momento tão incrível. Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé, eu respeito seu amém, você respeita o meu axé", completou.
No primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio, Paolla foi à Marquês da Sapucaí acompanhada do suposto namorado, o coach Douglas Maluf, que não quis comentar o relacionamento.

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Mais destaques plus size na avenida. Teremos?

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