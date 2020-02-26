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Carnaval no Rio

Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio 2020

A escola trouxe grande empolgação para o público durante a primeira noite de desfile na Marquês de Sapucaí

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 19:17
A agremiação da cidade de Niterói mostrou na Sapucaí o enredo sobre as Ganhadeiras de Itapuã Crédito: Wilton Júnior/ ESTADÃO
A Unidos do Viradouro foi classificada a grande campeã do Carnaval 2020 do Rio de Janeiro, durante uma acirrada apuração de notas nesta quarta-feira (26). A escola trouxe grande empolgação para o público, durante a primeira noite de desfile na Marquês de Sapucaí.
A escola que trouxe para a avenida o enredo "Viradouro de alma lavada", dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon. Com  fantasias luxuosas e bem acabadas, além de grandes alegorias, a agremiação da cidade de Niterói mostrou na Sapucaí o enredo sobre as Ganhadeiras de Itapuã, grupo musical que surgiu dos cantos e danças das lavadeiras da Bahia.
Durante o primeiro ao oitavo quesito da apuração, a escola Acadêmicos do Grande Rio liderava disputa, entretanto, viu seu título tomado pela Viradouro durante o quesito evolução. Com o prêmio, a escola do município de Niterói consagra o seu segundo título do Carnaval Carioca.
No próximo sábado (29), nos desfiles das campeãs, completam a avenida: Grande Rio (2º), Mocidade (3º), Beija-Flor (4º), Salgueiro (5º) e Mangueira (6º).
Com o prêmio, a escola do município de Niterói consagra o seu segundo título do Carnaval Carioca Crédito: Twitter

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