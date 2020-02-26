Trânsito na avenida Beira-Mar é liberado após carnaval

Os motoristas já podem circular normalmente pela avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar. O trânsito da região foi liberado a partir desta tarde de quarta-feira (26). A via foi interditada às 21 horas da sexta-feira (21) para que o local fosse palco das atrações musicais do Carnaval de rua de Vitória.
A liberação ocorreu logo após o término da desmontagem do palco, antes do prazo estipulado, que seria até as 5 horas desta quinta-feira (27). A avenida, que abrigou os principais blocos do Centro de Vitória, foi completamente fechada no trecho que vai do primeiro galpão da Codesa até a Rua Marcelino Duarte, onde fica a Praça Pio XII.
A prefeitura informou que além da desmontar palco, as equipes de limpeza atuaram na lavagem e recolhimento de resíduos do local. Os garis também trabalharam na limpeza nas avenidas Jerônimo Monteiro, Princesa Isabel, e no entorno do Parque Moscoso e da Praça Costa Pereira, por onde passaram os foliões.