Festa

Carnaval continua até o final de semana. Veja a programação para os últimos dias de folia

Blocos de rua vão se apresentar em todos os cantos de Vitória na semana pós-carnaval oficial. No interior, também tem programação

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 09:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 09:17
Bloco Kustelão agita foliões em Jardim Camburi Crédito: Reprodução/Facebook
O feriado vai chegando ao fim, mas mesmo com a quarta-feira de cinzas o carnaval no Espírito Santo ainda está longe de acabar. Até  o dia 1º de março, vários blocos cadastrados vão sair às ruas de Vitória, e não faltam opções de festas para prolongar a diversão. Veja abaixo a lista que A Gazeta preparou para o folião não perder o embalo:

VITÓRIA

  • BLOCOS DE CARNAVAL

    26 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA)

    Breja-Me Mucho
    Bairro:     Praia do Canto
    Horário: 15h às 18h30
    Trajeto: Praça dos Desejos até a Curva da Jurema

    29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

    Kustelão
    Bairro: Jardim Camburi
    Horário: 15h às 18h30
    Trajeto: Avenida Norte Sul, do Kartódromo até a praia

    Esquerda Festiva
    Bairro: Centro
    Horário: 15h às 19h
    Trajeto: Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Professor Azambuja, Rua Gama Rosa. Encerramento na Praça Ubaldo Ramalhete

    Chicletinho
    Bairro: Santo Antônio
    Horário: 16h às 19h
    Trajeto: Avenida Adelpho Poly Monjardim, saída da Praça Stella Coimbra até a quadra Vale do Sol.

    1º DE MARÇO (DOMINGO)

    Prakabá
    Bairro: Centro
    Horário: 15h às 19h
    Trajeto: Rua Maria Saraiva, Rua 7, Rua Coronel Monjardim, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa, Rua Professor Baltazar, Rua Sete de Setembro, chegando à escadaria da Piedade

    Te Pego Lá Fora
    Bairro: Jardim Camburi
    Horário: 15h às 19h
    Trajeto: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, trecho entre as ruas Carlos Delgado Guerra Pinto e Paschoal Dalmaestro

MARATAÍZES

  • CENTRO  PALCO DONA BALBINA

    28 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
    21h  Projeto Feijoada
    23h  Xande de Pilares

    29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

    21h  Flesh Martins
    23h  Izy Monteiro
  • LAGOA DO SIRI  PALCO EM FRENTE AO RESTAURANTE GATÕES 

    29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

    11h  Nana Nunes
    13h  Alex Campanha
    15h  Tomaê

    1° DE MARÇO (DOMINGO) 

    11h  Banda Astral
    13h  Danny Moraes
    15h  Fabrycio Venturini 

