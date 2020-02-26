Carnaval continua até o final de semana. Veja a programação para os últimos dias de folia

O feriado vai chegando ao fim, mas mesmo com a quarta-feira de cinzas o carnaval no Espírito Santo ainda está longe de acabar. Até o dia 1º de março, vários blocos cadastrados vão sair às ruas de Vitória, e não faltam opções de festas para prolongar a diversão. Veja abaixo a lista que A Gazeta preparou para o folião não perder o embalo:
VITÓRIA
- BLOCOS DE CARNAVAL
26 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA)
Breja-Me Mucho
Bairro: Praia do Canto
Horário: 15h às 18h30
Trajeto: Praça dos Desejos até a Curva da Jurema
29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
Kustelão
Bairro: Jardim Camburi
Horário: 15h às 18h30
Trajeto: Avenida Norte Sul, do Kartódromo até a praia
Esquerda Festiva
Bairro: Centro
Horário: 15h às 19h
Trajeto: Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Professor Azambuja, Rua Gama Rosa. Encerramento na Praça Ubaldo Ramalhete
Chicletinho
Bairro: Santo Antônio
Horário: 16h às 19h
Trajeto: Avenida Adelpho Poly Monjardim, saída da Praça Stella Coimbra até a quadra Vale do Sol.
1º DE MARÇO (DOMINGO)
Prakabá
Bairro: Centro
Horário: 15h às 19h
Trajeto: Rua Maria Saraiva, Rua 7, Rua Coronel Monjardim, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa, Rua Professor Baltazar, Rua Sete de Setembro, chegando à escadaria da Piedade
Te Pego Lá Fora
Bairro: Jardim Camburi
Horário: 15h às 19h
Trajeto: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, trecho entre as ruas Carlos Delgado Guerra Pinto e Paschoal Dalmaestro
MARATAÍZES
- CENTRO PALCO DONA BALBINA
28 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
21h Projeto Feijoada
23h Xande de Pilares
29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
21h Flesh Martins
23h Izy Monteiro
- LAGOA DO SIRI PALCO EM FRENTE AO RESTAURANTE GATÕES
29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
11h Nana Nunes
13h Alex Campanha
15h Tomaê
1° DE MARÇO (DOMINGO)
11h Banda Astral
13h Danny Moraes
15h Fabrycio Venturini