De veteranos a estreantes na folia, blocos animam carnaval do ES

Bloco Afro kizomba faz homenagem à escritora Conceição Evaristo no carnaval 2020 Crédito: Vitor Jubini

São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador? Nada disso, bebê! Dá para se divertir, e muito, curtindo a folia de Momo no Espírito Santo. De Norte a Sul do Estado, a programação vai bombar até março, com blocos de rua e as atrações locais e nacionais preparadas pelas prefeituras.

Para facilitar a sua vibe de folião, A Gazeta fez um apanhado dos blocos que vão desfilar por alguns bairros da Grande Vitória e do litoral capixaba. Também listamos as festas e shows que vão rolar nestes dias de folia. Destaque para o Café de La Musique, em Guarapari, que contará com apresentações de Anitta e Ludmilla. Confira todas as atrações no link abaixo:

Há opções de blocos para todos os gostos e públicos: do tradicional Ratazanas, que desfila pelas ruas de Jacaraípe, na Serra, há quase 50 anos; passando pelo temático Afro Kizomba, que em 2020 leva para o Centro de Vitória um enredo que desvenda a violência que sofre a mulher negra.

Neste espaço democrático também aparece, entre outros blocos, o estreante Maluco Beleza. O objetivo é passar pelas ruas do Centro de Vitória entoando clássicos do mestre Raul Seixas em ritmo de forró, samba-reggae, funk e (lógico) marchinhas de carnaval. Haja fôlego para tanta farra!

ORGULHO DA RAÇA

Desfilando desde 2018, o Afro Kizomba versão 2020 presta uma homenagem à grande escritora Conceição Evaristo. O enredo é uma referência a Nós Combinamos de Não Morrer, um dos contos do livro Olhos dÁgua, lançado pela autora mineira em 2014.

Nas entrelinhas, um debate pedindo o fim da violência contra a mulher negra, mostrando que no carnaval sempre há espaço para manifestações políticas e engajamento social.

Bloco Afro Kizomba desfila no sábado (22), a partir das 15h, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Espírito Santo é um dos Estados que contam com os maiores índices de feminicídio do Brasil. Quando o caso envolve a mulher negra, os números tendem a ser ainda maiores. O Afro Kizomba vai levar para o seu desfile um questionamento sobre essa violência, adianta Sandra Oliveira, uma das coordenadoras do bloco, que desfila neste sábado (22), a partir das 15h, no Centro de Vitória.

O foco do Afro é louvar a mulher preta como pilar da sociedade. Queremos destacar a negra provedora, que cuida da comunidade e da família, vencendo o machismo, a violência e o preconceito, ressalta a Sandra, afirmando que o bloco espera receber um público de cerca de oito mil pessoas.

As mulheres dominam o nosso grupo. Veja o surdo, na bateria. É um instrumento pesado, mais comum ao universo masculino. Dos nossos oito ritmistas, cinco são do sexo feminino. Uma conquista, vibra, com orgulho.

TRADIÇÃO SERRANA

Bloco Ratazanas desfila há 48 anos em Jacaraípe, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Há 48 anos desfilando pelas ruas de Jacaraípe, na Serra, o bloco Ratazanas é motivo de orgulho para seus componentes. Só não saímos em 2017, por conta da greve da Polícia Miliar. A segurança é um de nossos pilares, relembra Celso Bittencourt, presidente da agremiação.

Para 2020, o grupo espera arrastar 15 mil pessoas. Nosso bloco é voltado para a família de Jacaraípe, os foliões da Serra e os turistas. As crianças e mulheres estão entre as nossas prioridades, tanto que a camisa deste ano mostra uma campanha contra o assédio, relata, revelando ainda que o repertório trará sambas-enredos clássicos e marchinhas.

O Ratazanas desfila todos os dias de carnaval, de sábado (22) a terça-feira (25), sempre a partir das 18h. Os foliões mais antigos mantêm uma tradição: os homens desfilam vestidos de mulher e vice-versa.

METAMORFOSE AMBULANTE

Caçula entre os blocos de Vitória, o Maluco Beleza nasceu de uma história peculiar. Tínhamos um grupo que tocava música dos anos 1960 e 1970, Os Cavanhaques. O público pedia insistentemente músicas de Raul Seixas. A ideia de formarmos o bloco nasceu da vontade de homenagear esses fãs fervorosos do cantor, exalta Carlos Rabello, diretor da agremiação, que estreia neste ano.

Bloco Maluco Beleza, que estreia neste ano, dá nova roupagem a hits de Raul Seixas Crédito: Divulgação/Maluco Beleza