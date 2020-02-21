De veteranos a estreantes na folia, blocos animam carnaval do ES

São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador? Nada disso, bebê! Dá para se divertir, e muito, curtindo a folia de Momo no Espírito Santo. De Norte a Sul do Estado, a programação vai bombar até março, com blocos de rua e as atrações locais e nacionais preparadas pelas prefeituras.
Para facilitar a sua vibe de folião, A Gazeta fez um apanhado dos blocos que vão desfilar por alguns bairros da Grande Vitória e do litoral capixaba. Também listamos as festas e shows que vão rolar nestes dias de folia. Destaque para o Café de La Musique, em Guarapari, que contará com apresentações de Anitta e Ludmilla. Confira todas as atrações no link abaixo:
Há opções de blocos para todos os gostos e públicos: do tradicional Ratazanas, que desfila pelas ruas de Jacaraípe, na Serra, há quase 50 anos; passando pelo temático Afro Kizomba, que em 2020 leva para o Centro de Vitória um enredo que desvenda a violência que sofre a mulher negra.
Neste espaço democrático também aparece, entre outros blocos, o estreante Maluco Beleza. O objetivo é passar pelas ruas do Centro de Vitória entoando clássicos do mestre Raul Seixas em ritmo de forró, samba-reggae, funk e (lógico) marchinhas de carnaval. Haja fôlego para tanta farra!
ORGULHO DA RAÇA
Desfilando desde 2018, o Afro Kizomba versão 2020 presta uma homenagem à grande escritora Conceição Evaristo. O enredo é uma referência a Nós Combinamos de Não Morrer, um dos contos do livro Olhos dÁgua, lançado pela autora mineira em 2014.
Nas entrelinhas, um debate pedindo o fim da violência contra a mulher negra, mostrando que no carnaval sempre há espaço para manifestações políticas e engajamento social.
O Espírito Santo é um dos Estados que contam com os maiores índices de feminicídio do Brasil. Quando o caso envolve a mulher negra, os números tendem a ser ainda maiores. O Afro Kizomba vai levar para o seu desfile um questionamento sobre essa violência, adianta Sandra Oliveira, uma das coordenadoras do bloco, que desfila neste sábado (22), a partir das 15h, no Centro de Vitória.
O foco do Afro é louvar a mulher preta como pilar da sociedade. Queremos destacar a negra provedora, que cuida da comunidade e da família, vencendo o machismo, a violência e o preconceito, ressalta a Sandra, afirmando que o bloco espera receber um público de cerca de oito mil pessoas.
As mulheres dominam o nosso grupo. Veja o surdo, na bateria. É um instrumento pesado, mais comum ao universo masculino. Dos nossos oito ritmistas, cinco são do sexo feminino. Uma conquista, vibra, com orgulho.
TRADIÇÃO SERRANA
Há 48 anos desfilando pelas ruas de Jacaraípe, na Serra, o bloco Ratazanas é motivo de orgulho para seus componentes. Só não saímos em 2017, por conta da greve da Polícia Miliar. A segurança é um de nossos pilares, relembra Celso Bittencourt, presidente da agremiação.
Para 2020, o grupo espera arrastar 15 mil pessoas. Nosso bloco é voltado para a família de Jacaraípe, os foliões da Serra e os turistas. As crianças e mulheres estão entre as nossas prioridades, tanto que a camisa deste ano mostra uma campanha contra o assédio, relata, revelando ainda que o repertório trará sambas-enredos clássicos e marchinhas.
O Ratazanas desfila todos os dias de carnaval, de sábado (22) a terça-feira (25), sempre a partir das 18h. Os foliões mais antigos mantêm uma tradição: os homens desfilam vestidos de mulher e vice-versa.
METAMORFOSE AMBULANTE
Caçula entre os blocos de Vitória, o Maluco Beleza nasceu de uma história peculiar. Tínhamos um grupo que tocava música dos anos 1960 e 1970, Os Cavanhaques. O público pedia insistentemente músicas de Raul Seixas. A ideia de formarmos o bloco nasceu da vontade de homenagear esses fãs fervorosos do cantor, exalta Carlos Rabello, diretor da agremiação, que estreia neste ano.
O desfile acontece nesta sexta-feira de carnaval (21), a partir das 17h, na Rua 7, Centro de Vitória. Vamos dar uma nova roupagem às músicas clássicas de Raul Seixas, abusando de ritmos como forró, axé, samba-reggae e marchinhas. Uma animação nostálgica para toda a família brincar, complementa.