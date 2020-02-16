Carnaval 2020: quais filmes, séries e memes vão estar nos blocos?

"Coringa", Paulo Guedes, Arlequina, "Caneta Azul" e "The Witcher": inspirações para a folia Crédito: Divulgação

O Carnaval 2020 começa no próximo fim de semana, mas como brasileiro não perde tempo para cair na folia, os bloquinhos já estão nas ruas desde janeiro. E as fantasias fazem parte da diversão! Sereias, piratas e as divas Carmen Miranda e Frida Khalo nunca vão sair de moda, mas a cada ano a alma carnavalesca que habita em cada um de nós dá conta de reciclar temas atuais e transformar em parte da brincadeira.

Como sempre acontece, filmes, séries, sucessos das rádios, memes que circulam na internet e até fatos políticos vão parar nas ruas, em modelitos bem criativos. Às vezes, uma plaquinha já dá o recado!

Se você ainda não teve nenhuma ideia mirabolante, veja as dicas a seguir que selecionamos para você não ficar de fora da zoeira que é um patrimônio nacional. Segura:

CORINGA

Joaquim Phoenix venceu o Oscar por seu papel em "Coringa" Crédito: Warner/Divulgação

Um dos filmes mais comentados do ano, graças ao roteiro que mergulhou na origem de um dos vilões mais emblemáticos de Batman e da atuação magistral de Joaquin Phoenix (que merecidamente valeu o Oscar de Melhor Ator ao porto-riquenho), Coringa promete aparecer bastante pelos bloquinhos. A pintura no rosto e as roupas coloridas são bem marcantes e não tão difíceis de reproduzir. Não precisa de um paletó, porque o calor brasileiro não deixa, mas que tal investir em um colete e uma gravata?

AVES DE RAPINA

A atriz Margot Robbie como Arlequina Crédito: Divulgação

Esquadrão Suicida não foi tão bem de bilheteria e de crítica, mas a "Aves de Rapina" e certamente servirá de inspiração para os foliões cinéfilos. Batom vermelho, olhos bem marcados e as famosas hot pants (espécie de calcinha bem-comportada) que Harley Quinn usa não podem ficar de fora. E dá até para pintar os cabelos coloridos sem tintura. A internet está recheada de tutoriais, mas algumas marcas já vendem maquiagem para os fios que realmente funcionam! Será que alguém se arrisca a também incorporar os patins da personagem ao modelito? não foi tão bem de bilheteria e de crítica, mas a personagem Arlequina caiu nas graças do público . Agora, a atriz australiana Margot Robbie está de volta aos cinemas na pele da vilã no longae certamente servirá de inspiração para os foliões cinéfilos. Batom vermelho, olhos bem marcados e as famosas hot pants (espécie de calcinha bem-comportada) queusa não podem ficar de fora. E dá até para pintar os cabelos coloridos sem tintura. A internet está recheada de tutoriais, mas algumas marcas já vendem maquiagem para os fios que realmente funcionam! Será que alguém se arrisca a também incorporar os patins da personagem ao modelito?

BABY YODA

Baby Yoda é uma dos destaques da série "O Mandaloriano", em cartaz na Disney + Crédito: Disney/Divulgação

The Mandalorian é uma das produções exclusivas do Disney+, serviço de streaming que promete causar alvoroço conforme for se instalando pelo mundo e que já deixa os executivos da Netflix preocupados. Como a plataforma de vídeo não chegou ao Brasil, a série também não estreou por aqui - a previsão é para novembro. Mas como a atração, que foi lançada nos EUA em novembro de 2019, é atrelada ao universo Star Wars, o apelo é grande e já causou impacto na cultura pop. é uma das produções exclusivas do, serviço de streaming que promete causar alvoroço conforme for se instalando pelo mundo e que já deixa os executivos da Netflix preocupados. Como a plataforma de vídeo não chegou ao Brasil, a série também não estreou por aqui - a previsão é para novembro. Mas como a atração, que foi lançada nos EUA em novembro de 2019, é atrelada ao universo Star Wars, o apelo é grande e já causou impacto na cultura pop. O sucesso se deve em grande parte à fofura do personagem apelidado de Baby Yoda (na série, ele é apenas chamado de A Criança, e não é versão jovem do Mestre Jedi). Para a internet, pouco importa. O bebê ganhou até perfil próprio no Twitter e não será surpresa se as orelhas pontudas aparecerem na folia.

THE WITCHER

Henry Cavill como Geralt de Rivia em "The Witcher" Crédito: Katalin Vermes

Henry Cavill (o Super-Homem), o programa já tem uma segunda temporada garantida. Para levar o protagonista para as ruas, a produção não é tão simples, porque sem as madeixas brancas e longas o bruxo Geralt de Rívia não é ninguém na fila do pão. Espada, só se for confecconada em material não cortante, né? O mercado audiovisual vive prometendo um monte de atrações para os órfãos de Game of Thrones, fantasia medieval da HBO que se tornou uma das séries mais vistas e pirateadas da história, encerrada em 2019. Uma das atrações que estreou nesse vácuo foi “The Witcher”, da Netflix . Embora ainda não tenha exatamente ocupado o lugar de Jon Snow, Daenerys e companhia em nossos corações (Game of Thrones também foi crescendo ao longo dos anos em audiência e impacto), a franquia surfou no sucesso da saga literária de Andrzej Sapkowski, que rendeu oito livros, vários contos e uma trilogia de jogos. Estrelada pelo bonitão(o Super-Homem), o programa já tem uma segunda temporada garantida. Para levar o protagonista para as ruas, a produção não é tão simples, porque sem as madeixas brancas e longas o bruxonão é ninguém na fila do pão. Espada, só se for confecconada em material não cortante, né?

LA CASA DE PAPEL

Pedro Alonso (centro) e elenco de "La Casa de Papel" Crédito: Divulgação/Netflix

Esta não é nenhuma novidade e já pintou em outros carnavais. Mas o apelo de “La Casa de Papel”, também da Netflix , é tão grande entre os fãs brasileiros que as fantasias inspiradas em Tóquio, Moscou, Berlim, Nairóbi, Rio, Denver, Helsinque e Oslo certamente serão reeditadas na folia 2020. Os clássicos macacões vermelhos e a máscara do pintor espanhol Salvador Dalí não podem faltar. Na internet, você encontra a máscara para imprimir (depois é só adicionar um elástico). Se quiser caprichar ainda mais, use luvas brancas!

CORONAVÍRUS

Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention

O assunto é sério ( o coronavírus já matou mais de 1,6 mil pessoas somente na China e se espalhou por mais de 25 países ), mas como o brasileiro não tem limites para a zoeira, o 2019-nCoV, nome oficial do vírus, já andou dando as caras em alguns eventos pré-carnaval. Pode ser uma boa oportunidade para passar uma mensagem de prevenção e de que cuidar da saúde nunca é demais.

EMPREGADA NA DISNEY

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasi

Jair Bolsonaro e seu tuíte sobre "golden shower" que foram parar nos bloquinhos, neste ano é o ministro da Economia, Paulo Guedes, quem deve inspirar algumas fantasias. Tudo graças a uma declaração polêmica feita às vésperas do carnaval, na última quarta-feira (12), de que, em um cenário de câmbio baixo, com dólar a R$ 1,80, A sátira política é ingrediente de todo e qualquer carnaval. Se no ano passado foi o presidentee seu tuíte sobre "golden shower" que foram parar nos bloquinhos, neste ano é o ministro da Economia,, quem deve inspirar algumas fantasias. Tudo graças a uma declaração polêmica feita às vésperas do carnaval, na última quarta-feira (12), de que, em um cenário de câmbio baixo, com dólar a R$ 1,80, até domésticas estavam viajando para a Disney, "uma festa danada" . A fala gerou repercussão imediata na internet e dominou os trending topics no Twitter, por ser considerada preconceituosa. Dias antes, Guedes já havia levantado críticas por comparar os funcionários públicos a parasitas - tema que também pode inspirar sátiras.

CANETA AZUL, AZUL CANETA

Manoel Gomes, autor do hit "Caneta Azul" Crédito: Reprodução/Instagram @manoelgomesma