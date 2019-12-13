Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fofura

Baby Yoda, do universo Star Wars, ganha coleção de bonecos

Personagem da série 'The Mandalorian' faz sucesso nas redes sociais pela fofura; veja
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 20:07

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 20:07

Um dos brinquedos do Baby Yoda lançados pela Hasbro Crédito: Instagram / @hasbropulse
O Baby Yoda, personagem da série "The Mandalorian", ganhou nesta semana uma linha de bonecos vendida pela Hasbro. O anúncio veio em meio ao grande sucesso do personagem nas redes sociais.
O Bebê Yoda recebeu esse nome por ser da mesma espécie do mestre Yoda, personagem clássico dos filmes da saga "Star Wars".
Entretanto, ele ainda não possui um nome oficial, e é o grande companheiro do protagonista da série, um fora da lei interpretado por Pedro Pascal.

Veja Também

Após sucesso nas redes, 'baby Yoda' ganha versão em pelúcia

"The Mandalorian" tem essência de "Star Wars", mas assinatura Disney

Logo após o lançamento da série, em novembro de 2019, fotos, gifs e vídeos do bebê se espalharam pelas redes sociais, com diversos comentários fazendo referência à fofura do personagem. Além das imagens, diversos memes surgiram tendo o Baby Yoda como referência.
A Hasbro anunciou seis bonecos do Baby Yoda, que já estão em pré-venda e cujo preço varia de cerca de US$ 10 (R$ 41,10, na cotação atual) a US$ 25 (R$ 102,75). O menor possui cerca de três centímetros de altura e o maior, 20.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados