Baby Yoda, do universo Star Wars, ganha coleção de bonecos

Um dos brinquedos do Baby Yoda lançados pela Hasbro Crédito: Instagram / @hasbropulse

O Baby Yoda, personagem da série "The Mandalorian", ganhou nesta semana uma linha de bonecos vendida pela Hasbro. O anúncio veio em meio ao grande sucesso do personagem nas redes sociais.

i would lay down my life for baby yoda pic.twitter.com/GFmF7vRFOw — taejinmas ? (@triviaminnie) December 13, 2019

O Bebê Yoda recebeu esse nome por ser da mesma espécie do mestre Yoda, personagem clássico dos filmes da saga "Star Wars".

baby yoda = TUDO PRA MIM pic.twitter.com/As6zjbU8mO — duds fucking rockwell (@euduardaaa) December 13, 2019

Entretanto, ele ainda não possui um nome oficial, e é o grande companheiro do protagonista da série, um fora da lei interpretado por Pedro Pascal.

Logo após o lançamento da série, em novembro de 2019, fotos, gifs e vídeos do bebê se espalharam pelas redes sociais, com diversos comentários fazendo referência à fofura do personagem. Além das imagens, diversos memes surgiram tendo o Baby Yoda como referência.