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Anápolis

Brasileiros em quarentena seguem sem sintomas de coronavírus

Entre os brasileiros que estão em quarentena se encontram diplomatas, profissionais de saúde, tripulantes, membros da FAB e jornalistas.

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 20:16
Crédito: Divulgação | Josué Damacena | IOC/Fiocruz
O Ministério da Defesa informou na tarde deste sábado, 15, que os 58 brasileiros que regressaram da China e cumprem um período de quarentena em Anápolis (GO) seguem sem apresentar nenhum tipo de sintoma que indique contaminação pelo novo coronavírus.
O grupo passa por avaliações clínicas de saúde, que incluem aferições de sinais vitais, como medição de temperatura, pressão e frequência cardíaca e exame de nasofaringe.
Entre os brasileiros que estão em quarentena se encontram diplomatas, profissionais de saúde, tripulantes, membros das Força Aérea Brasileira (FAB) e jornalistas.
Os brasileiros que não apresentarem sintomas da doença serão liberados para seguirem para as suas casas depois de 18 dias de isolamento.
A quarentena, de caráter preventivo, deve acabar no dia 27 de fevereiro, de acordo com o Ministério da Defesa.

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