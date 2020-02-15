OMS pede que governos intensifiquem esforços contra o coronavírus

67 mil pessoas em todo o mundo e matou pelo menos 1.526 pacientes, a vasta maioria na China. A OMS chamou o vírus de ameaça à saúde global. "Por muito tempo o mundo operou em um ciclo de pânico e negligência", afirmou Tedros. "Jogamos dinheiro em um surto e, quando acaba,

esquecemos dele e não fazemos nada para impedir o próximo. Precisamos usar a janela de oportunidade que temos para intensificar nossa

preparação", acrescentou. "A China ganhou tempo para o mundo. Não sabemos quanto tempo." Fonte: Associated Press.