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China

Prefeito de Wuhan estima outros mil casos confirmados de coronavírus

O chefe do executivo da cidade chinesa que mais casos da doença devem ser confirmados. A região é o local com o maior número de infectados

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 14:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 14:34
Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP
O prefeito da cidade chinesa de Wuhan - epicentro do surto de coronavírus-, Zhou Xianwang, disse neste domingo em uma coletiva de imprensa que estima que os especialistas deverão confirmar outros cerca de mil casos suspeitos de infecção que estão sob monitoramento. Até agora, a grande maioria dos casos confirmados na China continental está em Wuhan e nos arredores. De acordo com dados oficiais divulgados hoje, a China continental está com cerca de 2 mil pessoas infectadas e ao menos 56 pessoas morreram.

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Zhou disse que mais de cinco milhões de pessoas já deixaram Wuhan, permanecendo cerca de nove milhões.
O governo central também enviou uma mensagem neste domingo ao resto do país, de que está substituindo as autoridades locais em Hubei - província onde fica Wuhan -, cuja reação lenta ao surto atraiu críticas. A mídia estatal informou que o primeiro-ministro Li Keqiang foi encarregado do novo "pequeno grupo principal" de altos funcionários do Partido Comunista que está direcionando a resposta ao vírus em todo o país. De acordo com a agência de notícias oficial da China Xinhua, o grupo planeja enviar uma equipe para Hubei para liderar os esforços no terreno.

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