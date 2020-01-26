Prefeito de Wuhan estima outros mil casos confirmados de coronavírus

O governo central também enviou uma mensagem neste domingo ao resto do país, de que está substituindo as autoridades locais em Hubei - província onde fica Wuhan -, cuja reação lenta ao surto atraiu críticas. A mídia estatal informou que o primeiro-ministro Li Keqiang foi encarregado do novo "pequeno grupo principal" de altos funcionários do Partido Comunista que está direcionando a resposta ao vírus em todo o país. De acordo com a agência de notícias oficial da China Xinhua, o grupo planeja enviar uma equipe para Hubei para liderar os esforços no terreno.