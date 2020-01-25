Capixaba que mora na China conta como é viver no país do coronavírus

As pessoas estão se comportando de maneira muito tranquila, passando informação de umas para as outras. Todas usam máscaras, os estabelecimentos oferecem álcool em gel, principalmente em locais de compras, como restaurantes e cafeterias. Somos aconselhados a usar o álcool a cada 30 minutos ou uma hora, devemos sempre usar e não colocar os dedos no rosto ou na boca, e se tivermos qualquer sintoma devemos procurar imediatamente o médico. O sintoma mais recorrente é a febre. Quem tiver, já deve procurar o hospital. Aqui na cidade eles deram lista de alguns hospitais que as pessoas podem ir caso imaginem que foram contaminadas. Essa é uma parte muito boa, muito organizada da China. Hoje são 20 milhões de pessoas que não podem sair das suas cidades, que ficaram isoladas e que as cidades não vão abrir fronteiras. As duas cidades isoladas são Wuhan e Huanggang, localizada na província de Hubei. Muitas cidades já estão com alguns casos, mas é muito difícil averiguar a quantidade de pessoas no total que estão infectadas e das que já morreram.