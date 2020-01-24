Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - Sesa pede a municípios do ES atenção a casos suspeitos

A secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está pedindo aos municípios que fiquem atentos aos possíveis casos suspeitos da infecção por coronavírus que podem surgir no Estado. Até agora, não há registro de pacientes no Estado com os sintomas da doença, que vem assustando o mundo inteiro.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou, em entrevista para A Gazeta, que a pasta está entrando em contato com as vigilâncias sanitárias municipais para ficarem em alerta sobre os sinais do novo vírus.

"Já temos um sistema de informação que organiza todo processo de notificação imediata de qualquer caso suspeito. A notificação é algo que ocorre na assistência. Você precisa treinar médicos, enfermeiros e assistentes de saúde na ponta para que eles possam suspeitar. Porque a doença que você não suspeita você não notifica. É importante esse processo que fazemos de orientação", ressaltou o secretário.

A Sesa ainda aguarda orientações do Ministério da Saúde sobre como deve ser o trabalho em portos e aeroportos para prevenção e diagnóstico imediato da doença. Há casos confirmados em pelo menos outros nove países além da China, entre eles França, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita.

"É um evento de repercussão internacional. O Ministério da Saúde deve publicar até segunda-feira um conjunto de diretrizes e decisões para poder organizar o controle nos portos e aeroportos para que qualquer caso sintomático, que chegue ao Brasil, seja rapidamente diagnosticado", contou o secretário.

Entre os sintomas da doença estão: febre, tosse, dificuldade em respirar e falta de ar. Nos casos mais graves há pneumonia, insuficiência renal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).