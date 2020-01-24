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Coronavírus

Coronavírus já matou 26 pessoas; OMS mantém alerta permanente

Mais de mil casos suspeitos estão sendo investigados

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 12:03
A OMS admite voltar a reunir uma comissão de peritos para analisar a questão Crédito: Pixabay
Vinte e seis mortos e 830 pessoas infectadas com o coronavírus são os números mais recentes sobre o coronavírus, divulgados pelo governo chinês.
A agência de notícias France Press cita a Comissão Nacional de Saúde da China e diz que mais de mil casos considerados suspeitos estão sendo investigados.
O Japão anunciou, na madrugada de hoje, o registro de mais uma pessoa infectada pelo vírus. Uma segunda pessoa infectada também foi confirmada na última madrugada na Coreia do Sul.

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Há poucas horas, o Cirque du Soleil anunciou o cancelamento de todos os espetáculos na cidade de Hangzhou, na China.
Mesmo diante desse cenário, a Organização Mundial da Saúde (OMS) voltou a considerar prematuro declarar situação de emergência internacional, mas reconheceu a urgência na China, acrescentando que acompanha atentamente a situação.
A OMS admite voltar a reunir uma comissão de peritos para analisar a questão. Três cidades chinesas estão de quarentena. Até agora não há conhecimento de qualquer caso na Europa.
Muitos aeroportos em todo o mundo já estão adotando medidas de controle dos passageiros procedentes da China.

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Com informações da Agência Brasil

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