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Na China

Governo promete resgatar brasileiros de Wuhan, epicentro do coronavírus

A doença já causou 305 mortes e mais de 14 mil casos pelo mundo. Outros países, como Estados Unidos e Austrália, resgataram seus cidadãos

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2020 às 20:19
Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade na China Crédito: Kin Cheung/AP
O governo Jair Bolsonaro decidiu enviar um avião para repatriar os brasileiros que se encontram na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, epicentro do surto do novo coronavírus. A informação foi divulgada na tarde deste domingo (2) em nota oficial do Ministério de Relações Exteriores e do Ministério da Defesa. A doença já causou 305 mortes e mais de 14 mil casos pelo mundo. Outros países, como Estados Unidos e Austrália, resgataram seus cidadãos.
A nota oficial informa que os brasileiros que vierem de Wuhan serão submetidos à quarentena assim que chegarem ao País, conforme procedimentos internacionais, sob orientação do Ministério da Saúde. A reportagem apurou que eles ficarão isolados em uma base militar, em local que ainda está sendo mantido em sigilo.
O plano de voo da aeronave, possivelmente fretada, será elaborado pela Força Aérea Brasileira (FAB), pago pelo governo brasileiro, e os detalhes serão informados posteriormente. A Embaixada do Brasil em Pequim entrará em contato com os interessados para organizar os procedimentos cabíveis. Segundo a nota, duas brasileiras que se encontravam em Wuhan e que também possuíam nacionalidade portuguesa já embarcaram em um voo que transportou cidadãos da União Europeia. Elas cumprirão quarentena em Portugal.

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"Independentemente de qualquer coisa, é um alívio. A angústia estava forte. E no meu caso, além da angústia, a decepção de ser brasileiro", disse Rubens Santos, de 59 anos, pai da estudante da Economia Indira Santos, de 34 anos, que mora há um ano em Wuhan para um doutorado. É a segunda vez que ela mora no país asiático para estudar. "Precisamos, como população, nos manifestar pela repatriação dos nossos, diferentemente de outros países, que já trouxeram os seus."
Um grupo de brasileiros gravou um vídeo, publicado neste domingo, 2, na plataforma Youtube, pedindo ajuda ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. "Escrevemos-lhes esta carta para solicitar o auxílio do governo brasileiro no retorno ao nosso país", fala um deles na carta.
Entre homens, mulheres, adultos e crianças, cerca de 15 brasileiros aparecem no vídeo lendo trechos de uma espécie de carta aberta, na qual eles lembram as operações de evacuação já feitas por outros países. Wuhan, com 11 milhões de habitantes, foi a primeira cidade isolada pelas autoridades chinesas. Autoridades locais estimam, no entanto, que cerca de 5 milhões de moradores deixaram o município antes da quarentena. No total, mais de 50 milhões de chineses estão isolados por causa do surto.

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