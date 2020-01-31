Portos do ES já adotam medidas para controle do coronavírus
Os principais portos do Espírito Santo já estão adotando medidas para auxiliar no combate à proliferação do coronavírus que já causou 170 mortes e infectou mais de 7 mil pessoas em diversos países no mundo. Com o epicentro da epidemia acontece na China, um dos principais países entre os quais o Estado possui relações comerciais, empresas tem optado até por suspender viagens programadas para o país.
A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), que administra o Porto de Vitória, afirmou que se mantém diariamente atualizada em relação às recomendações dadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a respeito do coronavírus. Estamos preparados para cumprir o protocolo, se a situação assim exigir, garantiu em nota.
Já entre os portos privados, as empresas monitoram as operações. Veja as ações:
PORTOCEL - ARACRUZ
A Suzano, que administra juntamente com a Cenibra o terminal portuário de celulose em Barra do Riacho, tem mapeado as rotas dos navios que atracarão no porto e acompanhado as ações de fiscalização sanitária.
A empresa informou que tem requerido o preenchimento do relatório de saúde pelos comandantes das embarcações provenientes da área de risco, a respeito dos passageiros e tripulantes, até 72 horas antes do navio chegar ao Espírito Santo.
Além disso, as empresas que administram Portocel também garantiram que acompanham todas as notas técnicas e boletins informativos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Anvisa.
PORTO DE TUBARÃO - VITÓRIA
À frente da administração do maior porto privado do Estado, por onde exporta milhões de toneladas de minério de ferro para a China anualmente, a Vale informou apenas que está seguindo as recomendações emitidas pelas organizações de saúde, especialmente pela Anvisa.
A mineradora afirmou que está monitorando de perto os desdobramentos da situação. O Porto de Tubarão, localizado em Vitória, possui quatro terminais marítimos e é usado para movimentar minério de ferro e pelotas produzidas pela Vale, além de carvão, grãos, fertilizantes e líquidos a granel.
PORTO DE UBU - ANCHIETA
A Samarco, dona do Terminal Marítimo de Ubu, afirmou que também segue o protocolo recomendado pela Anvisa. Entre os pontos definidos está a orientação de que os trabalhadores que realizam abordagens em navios provenientes de áreas utilizem máscara cirúrgica em caso de contato com tais embarcações.
VIAGENS DA PETROBRAS
De forma preventiva, a Petrobras suspendeu as viagens que estavam programadas para a China. A exportação do petróleo para o país asiático, porém, ainda não sofreu alterações e eventuais ajustes logísticos estão sendo estudados. A empresa também garantiu que acompanha a evolução do quadro de saúde pública relacionado ao coronavírus.
No Espírito Santo, a Petrobras exporta petróleo através do Terminal Portuário Norte Capixaba, localizado em São Mateus.