Foto aérea do Porto de Vitória, administrado pela Codesa Crédito: Codesa/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Portos do ES já adotam medidas para controle do coronavírus

Os principais portos do Espírito Santo já estão adotando medidas para auxiliar no combate à proliferação do coronavírus  que já causou 170 mortes e infectou mais de 7 mil pessoas em diversos países no mundo. Com o epicentro da epidemia acontece na China, um dos principais países entre os quais o Estado possui relações comerciais, empresas tem optado até por suspender viagens programadas para o país.

A Companhia Docas do Espírito Santo ( Codesa ), que administra o Porto de Vitória, afirmou que se mantém diariamente atualizada em relação às recomendações dadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a respeito do coronavírus. Estamos preparados para cumprir o protocolo, se a situação assim exigir, garantiu em nota.

Já entre os portos privados, as empresas monitoram as operações. Veja as ações:

PORTOCEL - ARACRUZ

Embarque de celulose em Portocel, Aracruz Crédito: Suzano/Divulgação

A Suzano, que administra juntamente com a Cenibra o terminal portuário de celulose em Barra do Riacho, tem mapeado as rotas dos navios que atracarão no porto e acompanhado as ações de fiscalização sanitária.

A empresa informou que tem requerido o preenchimento do relatório de saúde pelos comandantes das embarcações provenientes da área de risco, a respeito dos passageiros e tripulantes, até 72 horas antes do navio chegar ao Espírito Santo.

Além disso, as empresas que administram Portocel também garantiram que acompanham todas as notas técnicas e boletins informativos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Anvisa.

PORTO DE TUBARÃO - VITÓRIA

Porto de Tubarão, em Vitória Crédito: Gildo Loyola/Arquivo

À frente da administração do maior porto privado do Estado, por onde exporta milhões de toneladas de minério de ferro para a China anualmente, a Vale informou apenas que está seguindo as recomendações emitidas pelas organizações de saúde, especialmente pela Anvisa.

A mineradora afirmou que está monitorando de perto os desdobramentos da situação. O Porto de Tubarão, localizado em Vitória, possui quatro terminais marítimos e é usado para movimentar minério de ferro e pelotas produzidas pela Vale, além de carvão, grãos, fertilizantes e líquidos a granel.

PORTO DE UBU - ANCHIETA

Porto de Ubu, operado pela Samarco em Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva

A Samarco, dona do Terminal Marítimo de Ubu, afirmou que também segue o protocolo recomendado pela Anvisa. Entre os pontos definidos está a orientação de que os trabalhadores que realizam abordagens em navios provenientes de áreas utilizem máscara cirúrgica em caso de contato com tais embarcações.

VIAGENS DA PETROBRAS

Terminal Portuário Norte Capixaba Crédito: Edson Martins

De forma preventiva, a Petrobras suspendeu as viagens que estavam programadas para a China. A exportação do petróleo para o país asiático, porém, ainda não sofreu alterações e eventuais ajustes logísticos estão sendo estudados. A empresa também garantiu que acompanha a evolução do quadro de saúde pública relacionado ao coronavírus.